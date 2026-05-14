Бывшие сотрудники полиции в Печорах отправятся на принудительные работы за лов лещей

Принудительные работы назначил суд бывшим сотрудникам полиции города Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: Печорский районный суд

Из материалов дела следует, что в мае 2022 года Кочетков и Александров, вступив между собой в преступный сговор на незаконный вылов рыбы в акватории реки Печорского района, являющейся особо охраняемой природной территорией, а также местом нереста рыбы и миграционных путей к нему, ловили лещей.

Преступные действия подсудимых причинили водным биологическим ресурсам ущерб на общую сумму 25 000 рублей.

Действия Кочеткова и Александрова были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и назначил каждому наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

