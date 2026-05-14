Бойцам в псковском госпитале передали более 70 адресных подарков

Сотрудники ресурсного центра Добро.рф Псковской области навестили военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале, и вручили бойцам более 70 адресных подарков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области, акция направлена не только на материальную, но и на моральную поддержку. 

Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

Формирование наборов стало возможным благодаря жителям региона, которые не остались равнодушными к призыву о помощи. В посылки вошли вещи первой необходимости, предметы гигиены, одежда и продукты длительного хранения — все то, в чем ежедневно нуждаются бойцы во время реабилитации.

Ресурсный центр Добро.рф на постоянной основе координирует помощь военнослужащим и их семьям. Акции по сбору необходимой помощи проводятся регулярно.

Жители региона, желающие присоединиться к помощи, могут обратиться в будние дни с 9:00 до 18:00 в ресурсный центр, расположенный по адресу: Псков, улица Конная, дом 2.

