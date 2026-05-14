 
Общество

Россиянам рассказали, что грозит за оторванную ветку сирени

Россиянам, которые срывают ветки сирени, может грозить штраф и уголовная ответственность за порчу кустарника и кражу, рассказал адвокат Андрей Алешкин.

В социальных сетях набирает популярность романтический «марафон» с призывом «воровать сирень». Таким образом молодые люди пытаются прославиться в Сети и впечатлить девушек. Алешкин предупреждает, что у такой «славы» могут быть дурные последствия.

«За ворованную сирень, которую вам подарили, ответственности быть не может, потому что вы и не можете знать, сворована она или не сворована, поэтому соучастником вы не являетесь», – успокоил адвокат.

Наказание ждет тех, кто сирень ворует. Наказание может быть как административным (за умышленное повреждение чужого имущества и мелкое хулиганство), так и уголовным – например, если после «сбора» цветов ущерб превысил пять тысяч рублей, а сам кустарник погиб, пишет радио Sputnik.

В этом случае могут выписать штраф до 500 тысяч рублей, приговорить к обязательным или исправительным работам, а в крайнем случае – лишить свободы на срок до двух лет. Если ущерб выше 150 тысяч – до семи лет колонии.

Самый безопасный способ побаловать любителя сирени – купить ее в цветочном магазине.

