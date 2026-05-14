С начала сезона около 100 детей пострадали от клещей в Псковской области

С начала сезона 368 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей, в том числе 94 ребенка, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Чаще всего случаи присасывания клещей зафиксированы в Пскове (95 случаев), в Великих Луках (61), в Псковском округе (21), в Опочецком округе (20) и  Порховском округе (19).

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовано 305 клещей, 266 из них сняты с людей, 39 — из объектов окружающей среды. 

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0%, иксодовым клещевым боррелиозом – 26,7%, моноцитарным эрлихиозом человека – 1,9%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,1%.   Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.  

За январь-апрель 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2590 человек, в том числе 119 детей, ревакцинировано 2405 человек, в том числе 149 детей.  

В городах Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Напоминаем, Псковская область названа эндемичным регионом по клещевому энцефалиту.

Защититься от клещей, помимо репеллентов, могут некоторые эфирные масла.

