Псковская область названа эндемичным регионом по клещевому энцефалиту

Роспотребнадзор обнародовал список регионов России, где существует высокий риск заражения клещевым энцефалитом. Согласно документу, в каждом федеральном округе выделены эндемичные территории.

Согласно информации, в Центральном федеральном округе наиболее подверженными риску заражения клещевым энцефалитом являются Ивановская, Костромская, Московская (в частности, Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области. 

В Северо-Западном федеральном округе к эндемичным территориям относятся Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, а также Республика Карелия и Коми.

Южный федеральный округ выделяет Крым и Севастополь как зоны повышенной опасности.

Приволжский федеральный округ включает Кировскую, Нижегородскую, Самарскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, а также Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртию. В Уральском федеральном округе к эндемичным регионам относятся Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, пишет «Московский комсомолец».

Сибирский федеральный округ включает в себя такие регионы, как Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области, а также Красноярский край, Тыва и Хакасия. В Дальневосточном федеральном округе к опасным регионам относятся Амурская и Сахалинская области, Бурятия, Забайкалье, Еврейская автономная область, Приморье, Якутия и Хабаровский край.

Важно отметить, что в новых субъектах Российской Федерации не зафиксированы клещи, способные переносить энцефалит. Роспотребнадзор зафиксировал более 43 тысяч обращений по поводу укусов клещей за последний период.

