 
Общество

В псковском Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения хантавируса в России

0

После вспышки тяжёлого респираторного заболевания на круизном лайнере, следовавшем из Южной Америки в Европу, мир охватили опасения насчёт возможной новой эпидемии. В управлении Роспотребнадзора по Псковской области заверили, что хантавирус для нашей страны не представляет угрозы. Об сообщили ГТРК «Псков» в ведомстве.

Среди признаков заболевания: геморрагическая лихорадка, высокая температура, тошнота, рвота, боли в пояснице, затруднение дыхания, сыпь и кровотечения. Однако жителям России переживать не стоит.

По словам специалистов псковского ведомства, источник и переносчик инфекции — рисовые хомячки, обитающие исключительно в Южной и Северной Америке. В России эти грызуны не приживаются, а значит, риск заноса и распространения вируса крайне низок.

Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко пояснил:

«Это не может привести к эпидемии, так как человек является тупиком для инфекции. То есть, если человек заболевает — а заболеваем мы после контакта с выделениями грызунов (фекалии, моча) — например, приехали на дачу и протёрли пыль, то мы уже не являемся источником инфекции. Передачи от человека к человеку не будет, соответственно, эпидемии быть не может».

При этом в Роспотребнадзоре напоминают о других рисках, связанных с грызунами. В регионе ежегодно фиксируют случаи заражения стандартной геморрагической лихорадкой, которую переносят обычные мыши. Ведомство проводит регулярный мониторинг численности и видового состава грызунов, а также отслеживает распространённость инфекций среди них.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026