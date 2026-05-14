В псковском Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения хантавируса в России

После вспышки тяжёлого респираторного заболевания на круизном лайнере, следовавшем из Южной Америки в Европу, мир охватили опасения насчёт возможной новой эпидемии. В управлении Роспотребнадзора по Псковской области заверили, что хантавирус для нашей страны не представляет угрозы. Об сообщили ГТРК «Псков» в ведомстве.

Среди признаков заболевания: геморрагическая лихорадка, высокая температура, тошнота, рвота, боли в пояснице, затруднение дыхания, сыпь и кровотечения. Однако жителям России переживать не стоит.

По словам специалистов псковского ведомства, источник и переносчик инфекции — рисовые хомячки, обитающие исключительно в Южной и Северной Америке. В России эти грызуны не приживаются, а значит, риск заноса и распространения вируса крайне низок.

Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко пояснил:

«Это не может привести к эпидемии, так как человек является тупиком для инфекции. То есть, если человек заболевает — а заболеваем мы после контакта с выделениями грызунов (фекалии, моча) — например, приехали на дачу и протёрли пыль, то мы уже не являемся источником инфекции. Передачи от человека к человеку не будет, соответственно, эпидемии быть не может».

При этом в Роспотребнадзоре напоминают о других рисках, связанных с грызунами. В регионе ежегодно фиксируют случаи заражения стандартной геморрагической лихорадкой, которую переносят обычные мыши. Ведомство проводит регулярный мониторинг численности и видового состава грызунов, а также отслеживает распространённость инфекций среди них.