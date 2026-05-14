Ученые назвали возрастную группу с самой высокой смертностью от хантавируса 

Бразильские ученые проанализировали данные по хантавирусу за десять лет. Это страна в Латинской Америке с самым высоким уровнем заболеваемости этой инфекцией. Исследование показало, что самая высокая смертность от вызванной патогеном лихорадки — среди подростков 15–19 лет. В этой возрастной группе инфекция заканчивается летально в 50% случаев. Самый низкий показатель у пациентов старше 65 лет: около 11%. Эксперты связывают это с сильной иммунной реакцией молодого организма. С возрастом активность иммунитета падает, что и отражает статистика.

«Такие результаты можно объяснить тем, что у молодых людей был тесный контакт с зараженной грызунами землей. Например, во время игры в футбол или сельскохозяйственных работ. Кроме того, у них развивается более сильная иммунная реакция, при геморрагических лихорадках это встречается часто. Вероятно, инфекцию диагностировали слишком поздно. При заражении крайне важны своевременная медицинская помощь и контроль воспаления», — прокомментировал исследование иммунолог Михаил Болков.

Ученые изучили 177 случаев. Госпитализация потребовалась 89,7% пациентов с хантавирусной инфекцией, пишут «Известия». Средняя смертность по всем возрастам — 33,3%. Согласно полученным данным, симптомы проявлялись в среднем через 3,5 дня после первого обращения к врачу. Выздоровление наступало примерно через восемь дней. Самые частые проявления: лихорадка, головная боль и мышечные боли.