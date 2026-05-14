 
Общество

В Пушкиногорском округе начали работы по разработке грунта в рамках благоустройства у Культурно‑досугового центра

В Пушкиногорском округе стартовали подготовительные работы по благоустройству территории у здания Культурно‑досугового центра — специалисты приступили к разработке грунта, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Год назад в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили парк и аллею, прилегающие к Дому культуры. В этом году на той же территории установили новые фонари освещения.

«А совсем скоро здесь появится новый асфальт и новая удобная парковка, на месте которой тоже установили фонари. Сегодня стартовали подготовительные работы: специалисты приступили к разработке грунта», - отметила Оксана Филиппова.

 

В ближайшее время на объекте снимут растительный слой, демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, уложат слой щебня и выполнят двухслойное асфальтирование.

Благоустройство ведётся за счёт субсидии из областного бюджета с муниципальным софинансированием, уточнила Оксана Филиппова.

