Дмитрий Солонников: Сентябрьские выборы будут сложнее, чем в предыдущие годы

Выборы в Государственную Думу и законодательные собрания в регионах могут пройти совершенно по другим сценариям из-за изменившейся обстановки в стране. Такое мнение озвучил в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Я бы обратил внимание на очень интересный прецедент. Если мы нашу историю посмотрим: 2014-й год, объединение с Крымом, Крымский консенсус, огромная популярность у "Единой России", у президента. Все объединились, и несколько лет идет все идет очень позитивно. Проходит четыре года, наступает 2018-й год. Тогда мы наблюдали протестное голосование по целому ряду субъектов. На целом ряде региональных выборов голосовали специально против кандидата от партии власти, выигрывали спойлеры, которые даже побеждать-то не собирались. Они выдвигались, чтобы проиграть, но проголосовали за них, только чтобы не голосовать за партию власти», – пояснил Дмитрий Солонников.

По его мнению, сейчас мы находимся на аналогичном отрезке времени, но на сегодняшний день ситуация стала сложнее для партии власти.

«Аналогичный патриотический консенсус мы видели в 2022-м году, началась специальная военная операция. Прошло четыре года, мы сейчас на тех же четырех годах находимся. Усталость от этого объединения присутствует. В эти четыре года голосование по всей стране шло примерно одинаковое. Кандидаты от "Единой России" получали 60 и более процентов голосов. Сейчас будет сложнее, давайте честно говорить. Говорить, что мы пойдем по тому же пути, что предыдущие четыре года, нельзя. Сейчас ситуация будет не совсем такая. Победа "Единой России", в нынешнем тренде, останется», – заключил политолог.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.