Александр Козловский и глава Островского округа провели приём граждан в деревне Городище

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский начал рабочие поездки по округам Псковщины. 19 мая депутат вместе с главой Островского округа Дмитрием Быстровым провёл встречу с жителями деревни Городище. Об этом Александр Козловский пишет в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

В диалоге также приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу №3, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Антон Мороз и ветеран СВО, участник программы «Герои земли Псковской», участник предварительного голосования Михаил Каратыш.

Вместе они обсудили широкий круг вопросов, которые волнуют людей в повседневной жизни.

«Продолжается работа по сбору предложений в Народную программу партии "Единая Россия". Отмечу, что механизмы предыдущей Народной программы уже доказали свою эффективность: благодаря ей в Островском округе были реализованы проекты по капитальному ремонту школ. Это реальный инструмент, который позволяет решать конкретные задачи территорий», - пишет Александр Козловский.
 

Отдельно жители подняли тему необходимости расширения программы и включения в неё ремонта сельских домов культуры и клубов.

Городищенский клуб — здание, которое с момента постройки капитально не ремонтировалось. Сегодня оно требует серьёзного внимания: в том числе есть проблемы с состоянием полов, при этом часть помещений используется под отделение почтовой связи. При этом Дом культуры остаётся важным центром жизни деревни. Здесь проходят мероприятия, собираются жители разных возрастов. На базе ДК также ведётся большая работа по поддержке участников СВО — активисты плетут маскировочные сети, вяжут тёплые вещи и помогают фронту.

Также жители обозначили ещё ряд вопросов: необходимость обустройства детской площадки для малышей, догазификации котельной, а также усиления работы по борьбе с борщевиком.

«Все обращения зафиксированы. Будем прорабатывать их совместно с коллегами и муниципалитетом, чтобы находить практические решения», - сообщил депутат Госдумы.
Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

