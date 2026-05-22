Жанна Шлосберг: Выживаемость пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью выросла в три раза

О современных подходах к лечению и профилактике сердечной недостаточности рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг в эфире радио ПЛН FM. Она отметила, что современные методы продлевают жизнь и улучшают её качество.

По словам гостьи студии, сегодня в России доступны как медикаментозные, так и высокотехнологичные методы терапии, которые позволяют не только контролировать заболевание, но и значительно улучшать прогноз для пациентов.

«Главное — наиболее рано распознать симптомы, наиболее рано начать обследование, наиболее рано начать лечение. И прогноз у пациентов, которые реально лечатся современными лекарствами, а эти возможности у нас есть, — это совершенно иной уровень», — подчеркнула Жанна Шлосберг.

Врач отметила, что для лечения сердечной недостаточности применяются современные препараты из группы ингибиторов АПФ (ангиотензинпревращающего фермента), сартаны (блокаторы рецепторов ангиотензина II, БРА), а также квадротерапия (стратегия лечения, основанная на одновременном или последовательном применении четырех лекарственных препаратов), которая за последние годы позволила существенно улучшить статистику выживаемости.

Сейчас 35% пациентов с тяжёлыми формами сердечной недостаточности проживают 15 лет и более, тогда как 20 лет назад этот срок составлял всего 5 лет.

«Мы имеем возможность отправить наших пациентов на высокие технологии в Петербург, Москву. Это всё бесплатно по квоте делается, есть девайсы, которые вшиваются нашим пациентам, есть, в конце концов, трансплантация сердца. Эта программа работает, количество пациентов с трансплантатами увеличивается», — рассказала эксперт.

Жанна Шлосберг также обратила внимание на важность профилактики: снижение веса при ожирении, лечение артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, отказ от курения и алкоголя. Она подчеркнула, что при правильном лечении гипертонии современными препаратами риск развития сердечной недостаточности снижается на 95%.

«Если вы хорошо лечите вашу гипертонию этими препаратами, препаратами первой линии, которые должны быть назначены пациенту с артериальной гипертензией, вы уже профилактируете сердечную недостаточность», — пояснила врач.

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план физической реабилитации, который включает регулярные прогулки до лёгкой усталости и соблюдение режима физической активности. Всё это, по словам Жанны Шлосберг, позволяет не только продлить жизнь, но и сделать её более качественной даже при наличии диагноза «сердечная недостаточность».

Ежегодно в России проводятся Дни знаний о хронической сердечной недостаточности с целью повышения осведомленности населения о симптомах заболевания, важности ранней и точной диагностики, а также необходимости своевременного лечения. В этом году во многих регионах основные мероприятия проходят в мае.