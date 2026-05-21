Благоустройство сквера на улице Германа в Новоржеве завершено на 65%

Благоустройство четырех объектов в Новоржевском округе осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в муниципалитет 21 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первым объектом, который посетил губернатор региона, стал сквер у дома 55 на улице Германа. Его благоустройство осуществляется в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Территорию в первоочередном порядке отобрали граждане в ходе рейтингового всероссийского онлайн-голосования, которое прошло на единой федеральной платформе «Госуслуги» в 2025 году.

На благоустройство сквера администрация Новоржевского округа выделила финансирование в объеме 1,8 млн рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета - 1,78 млн рублей.

Работы должны закончить по контракту 15 июля. На данный момент объект готов на 65%.

Муниципальный контракт предусматривает демонтажные работы, устройство площадки возле постамента из брусчатки и бортовых камней, облицовку постамента, монтаж дренажного железобетонного лотка, установку скамеек с урнами и озеленение.

Затем Михаил Ведерников осмотрел мост через реку Селяха на автомобильной дороге Новоржев - Опочка, капитальный ремонт которого уже завершили 1 ноября в прошлом году. Его стоимость составила 139,12 млн рублей, из них 137,73 млн рублей – из федерального бюджета.

В рамках контракта выполнили переустройство существующего моста на арочную гофрированную конструкцию; устройство конструкции дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием; ремонт примыканий; устройство тротуаров; переустройство сетей освещения; устройство водопропускных труб; установку барьерного и пешеходного ограждений; нанесение горизонтальной дорожной разметки; устройство очистных сооружений.

Глава региона сегодня также посетил обновленный памятник солдату с мемориальной плитой в деревне Высокое. Здесь работы провели в рамках реализации «Комплексных мер по содержанию и благоустройству воинских захоронений» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия».

Выполнили ремонт памятника, постамента и именных плит, заменили ограды, обустроили дорожку, кронировали деревья.

Екатерининская площадь на улице Германа в Новоржеве стала последним объектом в округе, который посетил сегодня Михаил Ведерников. 1-ую очередь благоустройства площади реализовали в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе работ выполнили расчистку и планировку территории, устройство дорожек из бетонной плитки и бортовых камней, устройство подпорных стен и парапетов, уличного ограждения, освещения, озеленение. На реализацию всех этих мероприятий направили 1,88 млн рублей.

Администрация Новоржевского округа в 2025 году выделила финансирование в объеме 2,62 млн рублей на 2-ую очередь благоустройства площади. Из этих средств 2,59 млн рублей - из федерального бюджета. На этом этапе провели демонтажные работы, монтаж бордюрного камня, устройство покрытий из брусчатки и тротуарной дорожки, устройство ландшафтных ступеней и подпорной стенки, монтаж клумбы, посадку кустарников и монтаж декоративного ограждения.

Все работы по благоустройству выполнили в срок.

В рабочей поездке губернатора также принимают участие депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, участник кадровой программы «Герои земли Псковской», помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш, врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева. Встречала делегацию глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.