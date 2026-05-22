Астроном объяснил, откуда на Солнце взялись черные пятна

Появление черных пятен на Солнце является естественным процессом, они могут существовать примерно около месяца, сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

На обратной стороне Солнца образовалась огромная группа пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Подобная группа пятен последний раз наблюдалась два года назад и вызвала сильную магнитную бурю.

«Черные пятна на Солнце существуют долго, обычно в районе месяца, иногда двух-трех. Солнечные пятна - это места, где выделение магнитной энергии приводит не к разогреву солнечного вещества, а к его остановке, торможению и постепенному охлаждению. В результате образуется более темное облачко, которое мы называем «солнечное пятно», - сказал Назаров.

По его словам, сейчас солнечная активность плавно идет на спад, но возможны отдельные кратковременные всплески и выброс солнечного вещества, пишет РИА Новости.

