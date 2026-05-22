Эндокринолог заявила, что гаджеты способны провоцировать ожирение у детей

Гаджеты — один из факторов, который провоцирует у детей ожирение из-за отсутствия двигательной активности. Об этом рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика Ивана Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Распространенность гаджетов и та доля жизни, которую наши дети и подростки проводят в общении с какими-то ресурсами информационными <...>. Конечно же, он находится в статическом состоянии, при этом он практически не тратит энергию, которую получает с пищей. Поэтому вот такая связь, разумеется, прослеживается», — сказала Наталья Мокрышева.

Наталья Мокрышева добавила, что здоровый рацион должен включать в себя, в частности, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и клетчатку, но организм не сможет израсходовать эту энергию, если ребенок будет сидеть в телефоне.

Эндокринолог подчеркнула, что в недельном графике детей и подростков обязательно должна быть физическая активность.

Ранее член комитета по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова выразила мнение о том, что рост детского ожирения связан с использованием гаджетов, пишет ТАСС

