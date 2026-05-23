 
Общество

Совещание руководителей служб скорой помощи прошло в Пскове

Межрегиональное совещание руководителей служб скорой медицинской помощи, посвященное теме «Организация работы скорой медицинской помощи. Проблемы и пути решения», прошло в Пскове вчера, 22 мая. Мероприятие собрало ведущих специалистов Северо-Западного федерального округа, а также представителей федеральных медицинских учреждений. Об этом сообщили в Псковской областной клинической больнице. 

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница/ ВКонтакте

В работе совещания приняли участие специалисты: 

- Алина Кузуб, заместитель главного врача по медицинской части - первый заместитель;

- Александр Андросович, заведующий кардиологическим отделением с ПРИТ филиала «Великолукский межрайонный», врач-кардиолог.

Особое внимание на совещании уделили медицинской помощи пациентам при остром коронарном синдроме. В рамках насыщенной программы были затронуты ключевые темы: 
- маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что является ключевым фактором для своевременного оказания помощи;
- перспективы развития реперфузионной терапии и тромболизиса на догоспитальном этапе, позволяющих начать лечение еще до прибытия в стационар;
- проведение в стационаре чрескожного коронарного вмешательства после системной тромболитической терапии до госпитализации.

«Такие мероприятия являются бесценной возможностью для обмена опытом, выявления актуальных проблем и выработки эффективных решений, направленных на повышение качества и доступности скорой медицинской помощи для жителей», - отметили в Псковской областной клинической больнице. 

