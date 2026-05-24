Юрист предупредила о риске остаться без наследства из-за долгов

Наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости перешедшего к ним имущества. Об этом 24 мая рассказала судебный представитель, руководитель «Проюриста» Валерия Стальнова.

«Статья 1175 Гражданского кодекса РФ ограничивает ответственность наследника. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества», — сказала она.

Стальнова пояснила, что вместе с наследством могут перейти не только активы, но и финансовые обязательства умершего. К ним относятся кредиты, ипотека, долги по кредитным картам, займам, распискам и коммунальным платежам.

По словам юриста, кредиторы не могут взыскать с наследника больше, чем тот получил. Например, если стоимость квартиры составляет 3 млн рублей, а долг умершего — 7 млн рублей, кредиторы вправе претендовать только на 3 млн рублей. Личное имущество наследника при этом не находится под угрозой.

Эксперт уточнила, что кредиторы чаще всего сами обращаются к нотариусу после смерти должника, пишут «Известия». С 2024 года нотариус обязан направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй и уведомлять наследников о кредитных долгах. Однако о долгах по распискам наследники могут узнать уже после оформления прав.

Стальнова добавила, что отказаться от наследства можно полностью или в пользу другого лица. Принять только имущество без долгов нельзя, поскольку наследство считается единым комплексом. При этом бездействие не всегда защищает от обязательств: если человек продолжает жить в квартире умершего, оплачивает долги или делает ремонт, суд может признать фактическое принятие наследства.

Наследникам рекомендуется в течение шести месяцев со дня смерти человека, чье имущество они получили, обратиться к нотариусу, проверить кредитную историю, сайты судов и оценить рыночную стоимость наследства. Если долги равны или превышают стоимость имущества, кредиторы могут забрать все полученное наследство, но не личные активы наследника.

