Врач рассказала о влиянии еды на старение кожи

Продуктов, которые напрямую влияют на старение кожи, не существует, однако при регулярном избытке некоторых ускоряются процессы, связанные с увяданием и ухудшением ее качества. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Изображение создано нейросетью

Старение определяется генетикой, образом жизни и совокупностью питания, объяснила она.

«К такой пище относят сахар и рафинированные углеводы, алкоголь, переработанное мясо, ультрапереработанные продукты (фастфуд, полуфабрикаты), избыток соли. Их объединяет не «магический вред», а влияние на метаболизм: скачки глюкозы, хроническое воспаление, окислительный стресс и дефицит нутриентов», — сказала собеседница редакции.

При этом эксперт посоветовала обращать внимание не на отдельный продукт, а на частоту его употребления и количество съеденного, пишут «Известия».

«Чтобы кожа выглядела здоровой, а волосы сильными, рацион должен закрывать несколько ключевых позиций: полноценный белок (для синтеза коллагена), Омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты (витамины C, E, каротиноиды, полифенолы), цинк, селен, железо и витамины группы B (особенно биотин). И не менее важно достаточное потребление воды и общий баланс питания», — подчеркнула диетолог.

