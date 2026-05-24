В Минпросвещения назвали максимально допустимую цену подарка для учителя

Подарок для педагога школы, который некоторые ученики захотят преподнести на память учителю в честь праздника последнего звонка или выпускного бала, может стоить не более 3 тыс. рублей. Об этом 24 мая сообщил эксперт Минпросвещения РФ Михаил Авдеенко.

«Работникам образовательных организаций можно дарить подарки, в том числе на государственные праздники, однако законодатель ограничил верхний предел суммы данного подарка в 3 тыс. рублей», — приводит его слова «РИА Новости».

Авдеенко уточнил, что установленное ограничение суммы актуально к каждому подарку по отдельности в случае, если семья хочет подарить учителю несколько презентов. Эксперт добавил, что такое положение закона станет дополнительно мерой, чтобы оградить педагогов от несправедливых подозрений и не поставить их в затруднительное положение.

Адвокат по уголовным делам Алексей Зацепин 29 марта объяснил, где проходит грань между обычной благодарностью и взяткой. Он подчеркнул, что неприятности возможны как для того, кто дает подарок, так и для того, кто его принимает.

В случае с педагогами или врачами он уточнил, что если помощь уже оказана, оценка поставлена, то небольшие подарки обычно воспринимаются как благодарность. Конверт с деньгами, дорогие гаджеты, крупные суммы денег и регулярные подарки могут вызвать подозрения.