Росгвардия в Псковской области изъяла 28 единиц оружия за шесть дней

45 проверок условий хранения гражданского оружия провели сотрудники Росгвардии по Псковской области с 18 по 24 мая. Выявлено 11 административных правонарушений, изъято 28 единиц оружия и 200 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы ведомства напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости перерегистрации разрешений на его хранение и ношение. Владельцы должны обратиться в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 дней до окончания действия разрешения.

Заявления по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».