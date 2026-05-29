«Рабочие чаты — не в мессенджерах»: как МТС Линк меняет бизнес-коммуникации в Псковской области

Как современные цифровые сервисы меняют подход бизнеса к рабочим коммуникациям и информационной безопасности? Почему всё больше компаний в Псковской области переходят на корпоративные мессенджеры и какие преимущества это даёт? Как искусственный интеллект помогает экономить время и деньги, а российские платформы обеспечивают независимость и защиту данных? Об этом и многом другом рассказал в интервью на ПЛН FM (102.6) директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

— Дмитрий, сегодня связь – это уже не только базовые станции и мобильный интернет. Большая часть нашей жизни и работы переехала в цифровые каналы и мессенджеры, у многих в телефоне всё перемешано: семья, друзья, работа, важные файлы. Для рабочих коммуникаций это может стать проблемой, ведь это еще и вопрос безопасности бизнеса: где хранятся рабочие файлы компании, как не потерять важные данные? Насколько сейчас бизнес начинает осознанно разделять личные и рабочие коммуникации в мессенджерах?

— Сегодня рабочая коммуникация действительно во многом переехала в мессенджеры. Это удобно: написал в чат, быстро получил ответ, отправил файл, договорился с коллегой или подрядчиком. Но у этого удобства есть обратная сторона. Когда рабочие задачи живут в обычных мессенджерах вперемешку с личными чатами, компания постепенно теряет управляемость: сложнее понять, где хранится важная информация, кто имеет к ней доступ, что происходит с перепиской при смене сотрудника, как быстро найти нужную договорённость или документ.

Для бизнеса мессенджер — это уже не просто переписка, это еще и архив файлов, поручений, клиентских договорённостей, решений; нередко в мессенджерах пересылается коммерческая и персональная информация. Поэтому компании всё чаще приходят к тому, что рабочее общение нужно переносить в корпоративную среду: туда, где есть понятные правила доступа, безопасность, хранение данных и возможность управлять коммуникациями.

Поэтому мы рекомендуем пользоваться защищенными платформами для коммуникаций, в частности МТС Линк, в которой есть опция мгновенного переноса архива рабочих чатов из Telegram. Если компания годами вела рабочие чаты в сторонних, общедоступных мессенджерах, для неё критично не начинать всё с чистого листа. Нужно сохранить историю переписки, файлы, материалы, структуру рабочих обсуждений. При переносе чатов в чаты МТС Линк сохраняются текстовые сообщения, файлы и даже эмодзи, а для продолжения общения достаточно добавить в диалог необходимых участников.

Поэтому возможность перенести рабочие чаты в МТС Линк без потери данных — это не просто техническая функция, а способ спокойно перевести команду в корпоративную среду и не потерять накопленную рабочую память.

Дальше компания уже может выстраивать коммуникации более системно: отдельно рабочие чаты, отдельно встречи, вебинары, обучение, онлайн-доски, записи, статистика, итоги обсуждений. Это особенно актуально для распределённых команд, малого и среднего бизнеса, образовательных организаций, проектных групп — всех, кому важно быстро договариваться и не терять информацию.

— Вы назвали МТС Линк — что это за платформа и какие задачи она решает?

— МТС Линк — российская платформа для бизнес-коммуникаций. Она объединяет несколько решений: встречи, вебинары, курсы, корпоративные чаты в мессенджере, виртуальные доски для командной работы и сервис для гибридных мероприятий. Подход «все в одном» помогает не переключаться между разрозненными приложениями и обмениваться информацией в разных форматах в едином цифровом пространстве. Это не просто сервис видеозвонков, а рабочая среда, где можно показывать материалы, вести обсуждение, подключать участников, собирать статистику, сохранять записи и возвращаться к итогам.

Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс, демонстрацию слайдов и видеоконтента, работу в едином виртуальном пространстве. Организаторам доступны данные по просмотрам, участникам, вовлечённости и времени пребывания в онлайне. Везде, где есть распределённые команды и необходимость оперативного принятия решений, онлайн-форматы становятся базовым рабочим инструментом. По сути, цифровая среда сегодня объединяет производственные и управленческие процессы в единое пространство вне зависимости от расстояний.

За год на платформе МТС Линк проходит около двух миллионов онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 миллионов человек. В вебинарах могут участвовать до 30 спикеров и до 5 000 слушателей.

По нашим данным, за 2025 год псковские пользователи платформы выбирают интерактивность: количество проведенных встреч онлайн, где все участники вовлечены в обсуждение, в 38 раз больше, чем число вебинаров, формат которых предполагает ведущую роль спикеров и аудиторию слушателей. Также существенную роль начинают играть функции искусственного интеллекта — автоматическое протоколирование, саммаризация встреч, расшифровка обсуждений.

— Про ИИ слышно отовсюду. Что это за функции и действительно ли они так полезны в рабочих процессах или это скорее развлечение?

— Конечно, по данным исследования J’son & Partners Consulting и платформы для онлайн-коммуникаций МТС Линк, руководитель, проводящий 1–2 онлайн-встречи в день, тратит на сопутствующие задачи – просмотр, фиксацию договоренностей, поиск информации – около 8,5 часов в неделю. При высокой нагрузке, когда речь идет о трех и более встречах в день, это уже кратно большие потери времени. Но с подключенным ИИ-ассистентом затрачиваемое время сокращается в 3–4 раза.

Сегодня цифровой ассистент в МТС Линк автоматически делает саммари встречи, где собраны ключевые моменты мероприятия. Это своего рода конспект, который позволяет за пару минут вникнуть в суть дела и узнать, о чём говорили участники. Затем происходит автоматическая рассылка саммари на электронную почту участников. Это очень удобная функция, я сам постоянно ею пользуюсь в рабочих коммуникациях.

Текстовая расшифровка помогает фиксировать договорённости и находить нужные моменты по ключевым словам. Также её можно сохранить на будущее.

Чтобы участники лучше слышали друг друга, цифровой ассистент устранит посторонние шумы с помощью опции шумоподавления. Замена и размытие фона позволяют общаться из любого места: из офиса, из дома. Всё, что находится за вашей спиной в помещении или на улице, собеседники не увидят. А персональный ИИ-секретарь, виртуальный помощник платформы МТС Линк, проанализирует все онлайн-мероприятия, в которых вы участвовали, и тезисно расскажет, какие темы обсуждались и какие решения были приняты по итогам каждой встречи.

— Насколько псковский бизнес распробовал все эти новые функции или всем интересна просто классическая видеосвязь и всё?

— Если раньше ключевым ожиданием от коммуникационной платформы была стабильная видеосвязь, то сегодня компаниям всё больше важна эффективность встреч и удобная работа с их итогами. Именно поэтому растёт востребованность интеллектуальных функций МТС Линк.

В Псковской области пользователи активно применяют инструменты ИИ – за 2025 год наиболее заметный рост показали ИИ-функции, повышающие комфорт онлайн-коммуникаций. Для фиксации итогов встреч пользователи успешно применяли саммаризацию – краткий пересказ встречи, востребованность которой выросла в семь раз, а также текстовую расшифровку встреч – ее использование выросло в три раза.

Также пользователи МТС Линк Псковской области в 2025 году три раза чаще, чем годом ранее, использовали размытие или замену фона, а функцию шумоподавления – в пять раз. А еще использовали визуальные инструменты: в три раза чаще жители региона использовали на онлайн-созвонах бьютификацию, цифровые маски, аватары и умный зум. Это еще раз подтверждает, что онлайн-встреча сегодня воспринимается уже не как временная альтернатива, а как полноценная рабочая среда, где интеллектуальные функции помогают экономить время и повышать результативность взаимодействия.

Если говорить просто, МТС Линк закрывает весь путь встречи: собрать людей, показать материалы, обсудить, зафиксировать, сохранить запись, посмотреть статистику и вернуться к результату. Для бизнеса это гораздо важнее, чем просто красивая картинка на экране.

— Дмитрий, сейчас актуален вопрос безопасности программного обеспечения. Правильно ли я понимаю, что российские сервисы сейчас использовать безопаснее?

— Да, сегодня переход на российские цифровые платформы – вопрос стратегический. Размещение информации на российских серверах и работа в национальной юрисдикции позволяют бизнесу снижать технологические и правовые риски, обеспечивать непрерывность процессов и соответствовать требованиям информационной безопасности. Именно поэтому вместе с развитием цифровых технологий растёт интерес к отечественным коммуникационным платформам.

К настоящему времени отечественные разработчики, в том числе МТС, совершили качественный скачок в развитии цифровой среды. Тот же МТС Линк по своему качеству превосходит зарубежные аналоги. Сервис обеспечивает хранение информации на российских серверах, высокий уровень кибербезопасности и круглосуточную техническую поддержку пользователей.

Российские решения позволяют держать инфраструктуру под контролем. МТС Линк входит в реестр отечественного ПО. Использовать его безопасно для внутренних и конфиденциальных процессов. Также платформа МТС Линк включена в государственные «белые списки» интернет-ресурсов, утвержденных Минцифры РФ.

— Эти решения, наверное, затратны и рассчитаны только на крупный бизнес, или средний бизнес тоже может себе их позволить?

— МТС Линк доступен бизнесу и организации любого масштаба. Сейчас не самые легкие времена для бизнеса и речь идёт уже не только о повышении эффективности, но и о вполне измеримом экономическом эффекте цифровых коммуникаций, т.к. каждая управленческая ошибка или задержка в принятии решений напрямую отражается на финансовом результате. Так, по оценке школы управления «Сколково», российский бизнес ежегодно теряет около девяти триллионов рублей из-за несовершенных процессов взаимодействия. Экономический эффект от оптимизации рутинных процессов с помощью ИИ может достигать порядка пятнадцати тысяч рублей в месяц на сотрудника и ста пятидесяти тысяч рублей на руководителя при высокой интенсивности встреч. Поэтому сегодня речь идёт уже не просто об удобстве цифровых коммуникаций, а о прямой экономии и управляемости бизнеса.

Инструменты МТС Линк позволяют закрыть потребности практически любого бизнеса. Для малого бизнеса поможет организовывать онлайн встречи с клиентами и партнерами, образовательным учреждениям – проводить лекции, консультации, вебинары. В туристической сфере пригодится для обучения сезонных сотрудников, общения с партнёрами, презентации маршрутов и услуг. Социальные и муниципальные организации могут проводить в МТС Линк внутреннее обучение, совещания, координировать работу сотрудников на расстоянии. То есть везде, где есть распределённые команды и необходимость оперативного принятия решений, онлайн-форматы становятся базовым рабочим инструментом. По сути, цифровая среда сегодня объединяет производственные и управленческие процессы в единое пространство вне зависимости от расстояний.

— Если говорить про бизнес Пскова и области, какие цифровые решения сейчас особенно востребованы?

— В Псковской области развит агропромышленный комплекс, машиностроение, производство электротехники, строительных материалов, продуктов питания. Крупные предприятия в основном сосредоточены в Пскове и Великих Луках. Но также широко развит средний и малый бизнес – большое количество компаний функционирует в сфере услуг, торговли, туризма, образования, транспорта, гостевой инфраструктуры. Как правило, у региональных предприятий нет лишнего времени и ограниченное число сотрудников, поэтому цифровые инструменты должны быть понятными и прикладными.

Помимо МТС Линк, в регионе востребованы сервисы видеонаблюдения и видеоаналитики, облачные платформы и ИТ-инфраструктура МТС, такие как аренда виртуальных серверов, защита от DDoS-атак и облачные хранилища. Средний и малый бизнес, торговля, общепит, курьерские службы активно используют онлайн-кассы МТС, а у ЖКХ региона вызывают интерес датчики и умные решения МТС.

— Дмитрий, сейчас постоянно появляются новые технологиии, цифровые сервисы. Наверное и запросы клиентов становятся сложнее, бизнесу важно получить не просто связь?

— Да, развитие связи для нас по-прежнему база, но сегодня роль МТС шире. МТС одновременно с сетью развивает сервисы, которые позволяют этой сетью пользоваться для реальных задач. Ещё несколько лет назад для бизнеса главным вопросом было просто обеспечить стабильную связь и интернет. Сегодня этого уже недостаточно: компаниям нужны защищённые коммуникации, ИИ-инструменты, кибербезопасность, IoT-решения.

Наша компания развивается семимильными шагами, мы тестируем самые современные технологические решения, в т. ч. такие как аэростаты или гексакоптеры с телеком-оборудованием, чтобы закрывать любые, даже нестандартные задачи клиентов. Кроме того МТС активно инвестирует в собственные разработки: от платформ для видеоконференций и искусственного интеллекта до производства отечественного оборудования LTE. И в планах компании - выйти за пределы традиционного предоставления услуг связи и создать новую ценность на стыке технологий, данных и искусственного интеллекта.

Беседовал Артем Татаренко