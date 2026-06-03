В Великих Луках разыскивается мужчина из Беларуси

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается гражданин Республики Беларусь Сергей Буйвол, 1969 года рождения, уроженец деревни Красногорки Несвижского района Витебской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Мужчина пропал 1 декабря 2025 года. По имеющимся сведениям, он может находиться на территории города Великие Луки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Буйвола, просят обратиться по телефонам: 102 или +7 911 883 38 83.