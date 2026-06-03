Кто такие «фудкортницы» и нужно ли их бояться?

В русском языке появилось новое слово - фудкортницы. Думаете, это что-то вроде тарелочниц? А вот и нет: это особая подростковая субкультура, когда дети толпами собираются в зоне питания в торговых центрах, берут одну картошку на всех и сидят там часами, терроризируя ровесников, раздражая сотрудников кафе и охранников. Говорят, даже взрослые стараются их обходить стороной, потому что они бывают довольно агрессивны.

О том, что такого ужасного делают подростки на фудкортах, как реагируют на их поведение окружающие и нужно ли бороться с этим явлением, узнала Псковская Лента Новостей.

Подростки, которые без дела слоняются по торговым центрам и занимают столики у фастфуда — картина, знакомая уже давно. Но в этом году у явления появилось название — «фудкортницы» (или «фудкортные», если речь идет о парнях). В начале 2026 года в TikTok стали распространяться ролики, на которых группы таких подростков в зонах питания торговых центров ведут себя вызывающе: громко разговаривают, смеются, ругаются матом, дерутся или пытаются спровоцировать окружающих на реакцию ради контента в соцсетях.

Если прошлые поколения тусовались в подъездах или на лавочках во дворах, то нынешние взрослеющие дети выбирают комфорт торговых центров: тепло, много места, есть бесплатный Wi-Fi. Часто такие компании покупают одну порцию картошки фри или стакан газировки на всех, а занимают столы на целый день. Потому что их цель — не перекусить. Они так проводят время.

Что говорят подростки

У кого узнать подробности из жизни подростков, как не у них самих? Зачем псковские школьники собираются в торговых центрах и чем там занимаются?

«В Пскове подростки постоянно собираются на фудкортах, и будни, и в выходные, и днем и вечером. Возраст разный - от 12 до 15-16 лет. Они заказывают еду, сидят в телефонах, что-то смотрят. Снимают там трендовые видео, выкладывают в TikTok Lite»,- рассказал семиклассник одной из псковских школ Артем У.

По словам мальчика, подростки «ведут себя нормально». «Никогда не видел, чтобы кого-то выгоняли охранники или были какие-то конфликты», - сказал он. Правда, сам школьник на такие тусовки не ходит. «Не особо хочется», - заметил Артем.

По мнению девятиклассницы Елизаветы, такие подростки всегда были, и особо их поведение не менялось. «Просто сейчас как будто бы их больше стали высмеивать, больше стали на них обращать внимание», - сказала девочка.

«По сути это просто группа подростков, которые занимают столы, при этом ничего из еды не заказывая. Они вызывающе громко себя ведут, мешая окружающим людям. В основном, это так называемые «нормисы» (сленговый термин, который используется в молодежной среде для обозначения человека, соответствующего общепринятым социальным нормам - ред.). Они не терпят людей, которые выглядят как-то необычно, неформально, могут их и высмеять. Сами выглядят в основном одинаково, в своем стиле», - пояснила школьница.

Эти подростки в широких штанах, толстовках и куртках оверсайз, по словам Лизы, «снимают какие-то видео в TikTok». Иногда на их вызывающее поведение реагируют сотрудники фудкортов. «Видела в "Акваполисе", что их выгоняли. Но это всё равно не решает проблему. Им как будто всё равно на то, что их гоняют. Они всё равно есть. И серьёзно занимают очень много столов», - заметила девушка. И привела пример: «Помню, мы с другом пришли как раз таки в "Акваполис", хотели поесть там. Но практически все столы были заняты этими подростками, нам стало некомфортно, и пришлось уйти», - рассказала она.

Замечания от взрослых

Многим взрослым посетителям торговых центров новая подростковая субкультура тоже, мягко говоря, не нравится. «Раздражает, когда подростки или дети приходят на фудкорт не культурно покушать, а воспринимают это как место дикой тусовки. Купив один стакан лимонада на несколько человек, они начинают бузить, ржать и всячески себя проявлять не очень хорошо. И бывает, что мест не так много, а этими шумными компаниями занято всё пространство», - рассказал пскович А.

По его словам, подростки воспринимают торговые комплексы как центры тусовок. «Мы когда-то в подъездах собирались и в детских садиках на скамейках и тоже, думаю, изрядно раздражали людей. Конечно же, лучше бы они встречались в специально для этого оборудованных пространствах, а не забивали трафик в торговых центрах и не напрягали остальных людей своей гомозней», - добавил мужчина.

Пскович отметил, что особенно много таких шумных компаний в торговых центрах «Акваполис» и «Фьорд Плаза».

«Меня раздражает почти постоянное броуновское брожение растущих организмов на фудкортах. Они там реально как тараканы существуют - пользы ноль, а все нормальное, здоровое и полезное туда, в здравом уме, не сунется. Сидят толпами по 4-10 человек, горлопанят так, будто разговаривают не с товарищем напротив, а пробуют докричаться до соседнего государства. Ведут себя как свиньи - после них примерно всегда лютый срач. Каждый второй считает себя, видимо, дворянином, поэтому убрать за собой - выше их сил, не по чину», - красноречиво описал ситуацию пскович К.

При этом, по словам мужчины, денег у подростков нет - «возьмут картошку-фри и безлимитный лимонад, а то и просто так сидят, тупят часами». «В американском сленге есть такое понятие - Mall rats. Супермаркетные крысы, то есть. Вот они именно, как крысы.

Нормальному человеку там просто некомфортно, он туда, естественно, не пойдет. Не понимаю, почему бизнес, расположенный на фудкортах, никак не борется с этим. Они ведь теряют серьезные деньги», - предположил он.

О проблеме знают

Впрочем, в торговых центрах о проблеме знают и пытаются ее решить. Пока - с переменным успехом. «Мы с этим уже год разбираемся и пытаемся что-то сделать. Обращались в комиссию по делам несовершеннолетних Псковского муниципального округа, к детскому омбудсмену Наталии Викторовне Соколовой, в полицию. Подростки, действительно, ведут неподобающим образом плюс сильно портят имущество торгового центра. Мы обновляем столы на фудкорте - они все их исписывают, ломают, а также очень вредят в туалетных комнатах, потому что там камер нет - выводят из строя сантехнику, кидая в унитазы туалетную бумагу целыми рулонами и даже арбузы. Проблема такая есть», - рассказали в администрации одного из псковских торговых центров.

Иногда даже случаи с фудкортниками попадают в полицейские сводки. Правда, к счастью, таких фактов единицы. «В 2025 году из ТРЦ Пскова, Псковского района и города Великие Луки поступило пять сообщений о противоправных действиях несовершеннолетних на фудкортах. По всём фактам проведены процессуальные проверки, один законный представитель привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. За истекший период 2026 года поступило два сообщения из торгового центра в Великих Луках. По одному факту вынесено определение об отказе в возбуждении административного производства, по второму - проверка продолжается», - сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В полиции отметили, что в связи с имевшимися жалобами при проведении рейдовых мероприятий сотрудники ПДН посещают фудкорты ТРЦ, проводят беседы с подростками и администрацией центров. «При проведении бесед в образовательных учреждениях обращается отдельное внимание подростков на правила поведения в общественных местах, в том числе на фудкортах, и об ответственности за совершение противоправных деяний. До родителей доводится информация о формах юридической и финансовой ответственности как детей, так и самих родителей при совершении ребенком правонарушений и преступлений», - рассказали в ведомстве.

Со своей стороны ТРК тоже проводит работу: записан и транслируется по внутреннему радио информационный ролик о правилах поведения и соблюдении общественного порядка, на фудкорте размещен плакат на эту же тему. Также усилена охрана в выходные и в вечернее время. «Мы понимаем, что это дети, что у них такой возраст. Но, когда делаешь замечание прилично одетой девочке, а она бросает пачку сока - и ногой по ней!.. При этом выгнать их прав у охраны тоже нет. Когда они ведут себя спокойно, их никто не гоняет. А так, конечно, - это беда бедовая», - отметили в торговом центре.

Заинтересовать таких подростков какими-то мероприятиями в ТРК не особо получается. Пока единственное решение проблемы - обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы проводили рейды по торговым центрам. Общения с людьми в форме юные нарушители предпочитают избегать.

Правда, как отметила детский омбудсмен Наталия Соколова, к которой обращалось руководство ТРК, есть и другие способы отвлечь детей от фудкортов и показать им альтернативные формы досуга.

«Мы вместе с детским общественным советом провели несколько выходов в псковские "Акваполис" и "Фьорд Плазу", а также в "Апельсин" в Великих Луках и поговорили с ребятами, которые там собираются, провели небольшое анкетирование среди них. Выяснили, что это абсолютно разные дети. Есть те, для кого это просто торговый центр, где "можно потусить, походить, поглазеть". Для кого-то - это альтернатива танцам и дискотекам, где можно себя показать и других смотреть, то есть они там знакомятся. А есть те, которые тусят именно на фудкортах, причем, постоянно. Для них это некий социальный статус. Они туда приходят, общаются, особенно, в холодное время года. И среди них есть категории, которые отправляются в торговые центры именно с деструктивными намерениями: разборки, стрелки, драки, побои, унижения и так далее. На самих фудкортах их гоняет охрана. Поэтому они выясняют отношения за пределами», - рассказала она.

В то же время, по словам Наталии Соколовой, среди «фудкортников» много талантливых ребят: музыкантов, КВН-щиков. Поэтому детский омбудсмен надеется, что часть из них можно заинтересовать альтернативными видами досуга. Поэтому в ближайшее время таких подростков планируется познакомить с вариантами другого времяпровождения и пространствами, где можно собираться.

«Мы хотим провести 12 июня мероприятие в "Лофте" и еще одно - на самих фудкортах осенью. Там будет выступление рок-групп, молодежного театра, брейкеров, танцевальных коллективов. Мы считаем, что есть те категории, которые ты ничем не сможешь отвлечь, потому что для них фудкорты - место притяжения. А есть те, кого, может быть, заинтересует возможность проявить себя», - рассказала она.

Кстати, по ее словам, «Лофт» - это как раз такое пространство, куда молодые люди могут прийти в любое время. «Там есть настольные игры, возможность посмотреть кино. "Лофт" и подобные пространства должны работать для того, чтобы подросток не чувствовал барьеров. Это тоже важная задача - создание доступных пространств, куда он может прийти, независимо от цвета волос, наличия пирсинга, татуировок и оценок. Прийти и просто провести время», - отметила Наталия Соколова.

Что думают специалисты

О том, что современные подростки часто без дела болтаются по торговым центрам псковские педагоги и психологи знают. И, в общем-то ничего неудивительного не видят в том, что такие тусовки становятся особой субкультурой.

«Думаю, в основе лежат возрастные особенности. Это подростки. И всегда особенностью их поведения было разрушение авторитета взрослого, который рядом с ними (родителя, учителя) и выбор кумира, близкого по возрасту», - рассказала псковский практикующий психолог Ксения Рябова.

По ее словам, для этого возраста также характерно существование так называемой сепарационной агрессии. «Без нее не получится пройти подростковый кризис, цель которого психологически отделиться от родителей и стать самостоятельной личностью», - сообщила психолог, добавив, что речь идет об агрессии не физической, а именно о попытке «нарушить границы другого, заявляя о своих потребностях и так выходя в мир». В этот период подросток переоценивает ценности, которые закладывались взрослыми и обществом, и какие-то отвергает, хотя, возможно, потом снова возвратится к ним. «Думаю, причины возникновения новых субкультур кроются именно в возрастных изменениях. Просто в разные времена они приобретают разный вид», - отметила она.

При этом, по словам Ксении Рябовой, проявлять свою сепарационную агрессию на фудкортах - «безопасная штука», в отличие от споров с родителями и учителями, которые могут привести к неприятным последствиям. «Им нужна обратная реакция. Поэтому вступать с ними в диалог и доказывать, что они не правы, будет не продуктивно. Лучше дать им возможность заявлять о себе», - сказала она.

По мнению специалиста, можно предложить молодежи, проводящей целые дни в торговых центрах, какие-то другие виды активности. «Но полностью это не поможет убрать такое явление. Недавно были квадроберы - это тоже вызов обществу. Сегодня - "фудкортницы". Завтра появится что-то другое».

Кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и блогер ПЛН Наталья Старосельская напомнила о том, что в этом возрасте у подростков появляется «потребность в социализации и формировании идентичности внутри группы». «Для психики на этом этапе естественно оказаться среди «своих», чтобы отработать навыки отстаивания собственных интересов, научиться слышать других и чувствовать ценность принадлежности к сообществу. Здесь подросток учится взаимодействовать, договариваться, отвечать перед группой», - высказала мнение психолог.

По ее словам, зоны фудкортов во многих городах объективно оказались самыми безопасными и удобными пространствами для таких встреч - особенно там, где ощущается острая нехватка доступных мест для творческой и свободной активности. «Здесь можно зарядить телефон, здесь есть охрана и туалет, здесь можно посидеть и перекусить. Поэтому взрослому сообществу важно не осуждать выбор этого места, а прислушаться к самим подросткам и выяснить: какое именно пространство они воспринимали бы как такое же безопасное и комфортное, но при этом более ориентированное на их интересы?» - сказала она.

То, что часто воспринимается как вызывающее поведение - съёмка незнакомцев, высмеивание, создание провокационных роликов, по словам психолога, - одна из форм подростковой коммуникации, построенная на простом инструменте юмора и на потребности выразить накопившуюся агрессию социально доступным способом. «Подростки нередко проживают непростые условия внутри семьи и школы, и такое поведение становится для них разрядкой. Чтобы этот стиль взаимодействия не перерастал в настоящее хулиганство, взрослому сообществу необходимо не бороться с формой, а предложить альтернативу: обратить на этих ребят внимание и пригласить их к участию в конкурсах, проектах, организованных активностях - возможно, прямо в обустроенных пространствах рядом с торговыми центрами. Когда подросток получает возможность проявить себя и получает социальное одобрение, его значимость в собственных глазах растёт, а статус укрепляется без деструктивных сценариев», - заметила она.

«И важно помнить: подростки на этапе пубертата особенно нуждаются в психологической поддержке. Это зона ответственности школьных и социальных психологов, а также родителей, которые сегодня всегда могут пригласить психолога для общения с подростком, если им самим трудно разобраться в его чувствах и переживаниях», - подчеркнула специалист.

Из всего сказанного выше выводы простые: подростковые субкультуры всегда были, есть и будут. Да, проводить целые дни на фудкорте - наверное не самый полезный вид досуга. Но, с другой стороны, это намного лучше и безопаснее для самих подростков, чем юношеские увлечения более старших поколений. Уж лучше пить колу (одну на всех) в теплом помещении с камерами видеонаблюдения на каждом шагу, чем употреблять что-то покрепче в темном подъезде или за гаражами. И важно не осуждать молодых ребят за то, как они проводят время, а предложить им достойную альтернативу.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой