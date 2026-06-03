Восемь тысяч саженцев ели омолодили Корытовский лесопарк в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«Корытовский лесопарк имеет огромное экологическое значение не только в масштабах Пскова, но всего региона. Мы ведем активную работу по озеленению города, и акция по высадке хвойников – один из шагов на пути к этой цели», – отметил Борис Елкин.

Глава города также поблагодарил зеленое движение России «ЭКА» и волонтеров за проделанную работу.

Напомним, в этом году администрация города Пскова предусмотрела пять миллионов рублей на ежегодное восстановление зеленых насаждений на территории города.