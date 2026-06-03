Псковские профсоюзы приняли участие во всероссийском семинаре-совещании ФНПР

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателем Контрольно-ревизионной комиссии Псковского облсовпрофа Ольгой Мироновой и председателем КРК учреждений профсоюзов Псковской области Андреем Стегнием принимает участие в Всероссийском семинаре-совещании председателей контрольно-ревизионных комиссий членских организаций ФНПР, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Семинар-совещание открыли заместитель председателя ФНПР Андрей Титов и заместитель председателя КРК ФНПР Светлана Догадина.

В ходе семинара запланировано обсуждение налоговых аспектов ревизионной работы, результаты ревизий финансово-хозяйственной деятельности профсоюзов и другие темы.