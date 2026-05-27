Пскович с помощью мобильного телефона похитил более 150 тысяч рублей и получил срок

Пскович с помощью мобильного телефона потерпевшего в приложении «Альфа банк» похитил более 150 тысяч рублей и получил три года шесть месяцев колонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении четырёх преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта).

В суде установлено, что Б. в период с 16 по 18 апреля 2025 года с помощью мобильного телефона потерпевшего в приложении «Альфа банк» похитил денежные средства потерпевшего на общую сумму 34 200 рублей путём перевода денежных средств с его банковских счетов, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб.

Обвиняемый 23 апреля 2025 года получил доступ к счетам потерпевшего через свой мобильный телефон в приложении «Альфа Банк» оформил на него кредитный договор на сумму 100 тысяч рублей, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб.

Б. 28 апреля 2025 года оформил потребительский займ на сумму 13 тысяч рублей на имя потерпевшего, чем ему причинил материальный ущерб, а 5 мая того же года перевёл с банковского счета потерпевшего денежные средства в сумме 1 163 рубля. Впоследствии указанными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев.