 
Общество

Меры поддержки учителей, воспитателей и социально ориентированных НКО обсудил социальный комитет

0

Профильные законопроекты, изменения в госпрограмму и парламентскую инициативу рассмотрел комитет по труду и социальной политике в преддверии 55-й сессии. Председательствовал на заседании вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Первым вопросом депутаты рассмотрели законопроект, уточняющий норму о действующей с 2014 года мере поддержки молодых педагогов – региональной выплате в размере 100 тысяч рублей в первые три года работы. Изменения связаны с появлением в федеральном законодательстве определения «молодой специалист». Это понятие перенесено в областной закон, за исключением требования к молодому специалисту как к лицу, «впервые устраивающемуся на работу». Такой подход позволит привлечь к работе в сфере образования больше педагогов. Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Следующий вопрос также касался поддержки школьных педагогов и воспитателей детских садов. Законодатели из Удмуртии предложили предоставить детям учителей и воспитателей преимущественное право на зачисление в те учреждения, где работают их родители.

«Сейчас такой льготы на федеральном уровне нет – дети педагогов записываются в образовательные организации по месту жительства или проходят конкурс на общих основаниях. Это порождает несправедливость и создаёт неудобства работникам детских садов и школ, особенно в больших городах», – обозначил проблему Игорь Дитрих. По мнению авторов инициативы, закрепление на общероссийском уровне права преимущественного приёма детей сотрудников образовательных учреждений по месту работы родителей поможет закрепить кадры в отрасли и сделает профессию привлекательнее для молодых специалистов.

Заместитель министра образования Татьяна Лозницкая поддержала идею, отметив, что в ряде муниципалитетов области такая мера уже действует на местном уровне.

«В нашей школе мы такое практикуем – дети сотрудников учатся у нас, и это действительно очень удобно», – подтвердила депутат, директор великолукской школы Елена Даньшова.

Решение комитета о поддержке инициативы будет направлено парламентариям из Удмуртии.

Министр молодёжной политики Дмитрий Яковлев представил депутатам законопроект, расширяющий поддержку некоммерческого сектора. В соответствии с федеральными нормами реабилитация инвалидов и ветеранов боевых действий включена в перечень видов деятельности для признания НКО социально ориентированными.

«Получив этот статус, некоммерческие организации, которые будут оказывать помощь в реабилитации участников и инвалидов боевых действий, а также членов их семей, смогут претендовать на государственную поддержку. Соответственно, таких НКО станет больше, и охват нуждающихся в помощи также увеличится», – высказался за расширение мер поддержки Игорь Дитрих. Члены комитета проголосовали за принятие законопроекта.

Кроме того, депутаты рассмотрели два вопроса, связанных со сферой туризма. С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральная норма, устанавливающая требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов туристской индустрии, в первую очередь гостиниц и пляжей. В связи с этим прокуратура области предлагает дополнить региональное законодательство положением о создании благоприятных условий для развития туристской индустрии, включая обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к соответствующим объектам.

 

Министр туризма Марина Егорова представила на согласование новый порядок выделения муниципальным образованиям субсидий на изготовление и установку информационных стендов об автомобильных туристических маршрутах. Соответствующий макет в настоящее время разрабатывает Минэкономразвития России.

Оба документа депутаты поддержали.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Даньшова Елена Николаевна

Даньшова Елена Николаевна

Директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки), депутат Псковского областного Собрания

Лозницкая Татьяна Олеговна

Лозницкая Татьяна Олеговна

Заместитель министра образования Псковской области.

Яковлев Дмитрий Александрович

Яковлев Дмитрий Александрович

Министр молодежной политики Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026