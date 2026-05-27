Меры поддержки учителей, воспитателей и социально ориентированных НКО обсудил социальный комитет

Профильные законопроекты, изменения в госпрограмму и парламентскую инициативу рассмотрел комитет по труду и социальной политике в преддверии 55-й сессии. Председательствовал на заседании вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Первым вопросом депутаты рассмотрели законопроект, уточняющий норму о действующей с 2014 года мере поддержки молодых педагогов – региональной выплате в размере 100 тысяч рублей в первые три года работы. Изменения связаны с появлением в федеральном законодательстве определения «молодой специалист». Это понятие перенесено в областной закон, за исключением требования к молодому специалисту как к лицу, «впервые устраивающемуся на работу». Такой подход позволит привлечь к работе в сфере образования больше педагогов. Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Следующий вопрос также касался поддержки школьных педагогов и воспитателей детских садов. Законодатели из Удмуртии предложили предоставить детям учителей и воспитателей преимущественное право на зачисление в те учреждения, где работают их родители.

«Сейчас такой льготы на федеральном уровне нет – дети педагогов записываются в образовательные организации по месту жительства или проходят конкурс на общих основаниях. Это порождает несправедливость и создаёт неудобства работникам детских садов и школ, особенно в больших городах», – обозначил проблему Игорь Дитрих. По мнению авторов инициативы, закрепление на общероссийском уровне права преимущественного приёма детей сотрудников образовательных учреждений по месту работы родителей поможет закрепить кадры в отрасли и сделает профессию привлекательнее для молодых специалистов.

Заместитель министра образования Татьяна Лозницкая поддержала идею, отметив, что в ряде муниципалитетов области такая мера уже действует на местном уровне.

«В нашей школе мы такое практикуем – дети сотрудников учатся у нас, и это действительно очень удобно», – подтвердила депутат, директор великолукской школы Елена Даньшова.

Решение комитета о поддержке инициативы будет направлено парламентариям из Удмуртии.

Министр молодёжной политики Дмитрий Яковлев представил депутатам законопроект, расширяющий поддержку некоммерческого сектора. В соответствии с федеральными нормами реабилитация инвалидов и ветеранов боевых действий включена в перечень видов деятельности для признания НКО социально ориентированными.

«Получив этот статус, некоммерческие организации, которые будут оказывать помощь в реабилитации участников и инвалидов боевых действий, а также членов их семей, смогут претендовать на государственную поддержку. Соответственно, таких НКО станет больше, и охват нуждающихся в помощи также увеличится», – высказался за расширение мер поддержки Игорь Дитрих. Члены комитета проголосовали за принятие законопроекта.

Кроме того, депутаты рассмотрели два вопроса, связанных со сферой туризма. С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральная норма, устанавливающая требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов туристской индустрии, в первую очередь гостиниц и пляжей. В связи с этим прокуратура области предлагает дополнить региональное законодательство положением о создании благоприятных условий для развития туристской индустрии, включая обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к соответствующим объектам.

Министр туризма Марина Егорова представила на согласование новый порядок выделения муниципальным образованиям субсидий на изготовление и установку информационных стендов об автомобильных туристических маршрутах. Соответствующий макет в настоящее время разрабатывает Минэкономразвития России.

Оба документа депутаты поддержали.