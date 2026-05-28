Наталья Мельникова: Регион стремится к достижению еще более высоких результатов

Устойчивое развитие региона в 2025-м году свидетельствует о том, что правительство Псковской области стремится к достижению еще более высоких результатов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила сенатор Совета Федерации Наталья Мельникова («Единая Россия») по итогам отчета губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства в рамках 55-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Сегодня в областном Собрании прозвучал доклад губернатора. Надо сказать, что на основании отчёта мы можем твёрдо сказать о том, что наша область по всем направлениям деятельности движется, развивается и стремится за достижением более высоких результатов. Было очень приятно и отрадно слышать, что и собственные доходы бюджета растут, и инвестиционный фонд, который необходим региону, тоже увеличивается. Надо отметить и то, что промышленность имеет устойчивый рост», – высказала свое мнение Наталья Мельникова.

Сенатор отдельно отметила объем поддержки, оказываемой многодетным семьям в регионе. Для нее, как для члена комитета социальной политики в Совете Федерации, это очень важно.

«Для меня, как для сенатора комитета социальной политики Совета Федерации, очень важна и социальная политика, которой на сегодняшний момент тоже очень большое внимание уделяется в нашем регионе. И здесь надо сказать, что очень большая работа ведется по демографической политике, на которую обращает регион внимание, — это поддержка многодетных семей. Различные меры поддержки для них каждый год увеличиваются, созданы новые меры поддержки в 2025-м году. Отдельно хочу отметить, что очень большое внимание уделяется социальным контрактам, на основании которых 80% семей увеличили свои доходы. Вообще мерам поддержки для различных категорий граждан уделяется большое внимание регионом», – добавила Наталья Мельникова.

Сенатор также обратила внимание и на устойчивое развитие здравоохранения.

«Хотела бы обратить внимание и на здравоохранение, где мы видим и ремонт объектов здравоохранения, и поставку медицинского оборудования, и создание, и развитие женских консультаций на территории нашего региона. Это дает очень большое влияние на здравоохранение, на здоровьесбережение нации», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Также она положительно охарактеризовала работу в сфере образования и по поддержке участников специальной военной операции. Сенатор высказала надежду, что в 2026-м году регион будет поддерживать заданный темп.

«В образовании мы тоже видим ремонты, которые проводятся в школах и в детских садах. В целом регион очень устойчиво развивается, и мы это видим по развитию рынка труда. Мы смотрим, насколько регион в 2025-м году работал и участвовал в жизни участников специальной военной операции, сколько их было трудоустроено. Это тоже большая работа, которая проводится в области. Я очень надеюсь, что наш регион и в дальнейшем будет такой же темп поддерживать, будет развиваться в 2026-м году. Хочу пожелать дальнейшего развития и устойчивой работы, а мы будем прилагать все усилия, чтобы дальнейшая работа по развитию региона двигалась», – заключила Наталья Мельникова.

Напомним, сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году.