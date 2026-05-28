 
Общество

Дефицит врачей в Псковской области снизился до 36% — губернатор

Дефицит врачей в Псковской области снизился до 36%. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принципиальный вопрос — кадры. По словам Михаила Ведерникова, в 2018 году дефицит врачей составлял 52%, и тенденция к увеличению сохранялась. Сегодня показатель снизился до 36%.

«Проблема остается серьезной, но тенденция положительная и темпы хорошие. Мы видим, что дефицит сокращается, во многом благодаря принятой при вашей, уважаемые депутаты, поддержке региональной кадровой программе», — резюмировал глава региона.

В целом по здравоохранению в прошлом году благодаря федеральной поддержке финансирование составило 2,3 млрд рублей. Почти 625 млн рублей направлено на закупку оборудования.

«Это позволило продолжить обновление медицинской инфраструктуры и материальной базы», - подчеркнул глава региона.

В 2025 году закуплено и введено в эксплуатацию более 5,1 тысячи единиц медицинского оборудования. Помимо этого, в рамках модернизации первичного звена капитально отремонтированы 36 объектов здравоохранения. Приобретено 20 автомобилей для первичного звена здравоохранения.

Приобретены и установлены 40 модульных конструкций: 37 ФАПов и 3 врачебные амбулатории. В 2024 году таких объектов было 28. То есть работа по первичному звену не только продолжается, но и ускоряется, подчеркнул глава региона. 

В прошлом году в межрайонных больницах и их филиалах было введено в эксплуатацию 12 современных отечественных маммографов, рентгенов, флюорографов. Они будут задействованы в том числе при проведении диспансеризации, профилактических осмотров.

Поставлено оборудование в Островский межрайонный эндокринологический центр, отделение реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы для Псковского филиала Псковской областной клинической больницы.

Новые центры здоровья и женские консультации появились во всех межрайонных больницах, Великолукском филиале областной больницы, Псковской городской поликлиники.

Отдельно Михаил Ведерников отметил финансовое оздоровление наших медицинских организаций. В 2024 году просроченная кредиторская задолженность достигала пикового значения — 361,2 млн рублей. 

«Это приводило к проблемам с лекарственным обеспечением, дифференциации заработных плат, снижению мотивации работников и руководителей учреждений. С апреля 2025 года в медицинских организациях просроченная кредиторская задолженность полностью отсутствует», — отметил губернатор.
