Как будто подменили: как распознать невроз?

Усталость, которую не снимает сон, тревога без видимой причины, раздражительность из-за мелочей… Знакомые ощущения? Порой мы списываем их на стресс или неудачный день, но за этими симптомами может скрываться невроз. Насколько распространена эта проблема? Какие тревожные симптомы не стоит игнорировать и когда пора обратиться за помощью к врачу? На эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей ответила врач неврологического отделения Регионального сосудистого центра Псковской областной клинической больницы Юлия Потехина.

Термин «невроз» был введен в употребление в 1776 году шотландским врачом Уильямом Калленом и широко используется в наши дни. Невроз – это психическое расстройство, возникающее на нервной почве в результате острых и хронических психологических травм.

«Невроз - это заболевание, больше относящееся к психиатрическому профилю. Нервная система таких пациентов находится в истощении. Для людей с невротическими расстройствами характерны жалобы на тревожное и депрессивное состояние, нарушение сна, раздражительность и усталость», - рассказала Юлия Потехина.

Развитие невроза могут провоцировать как биологические, так и социальные причины: хронический стресс и психоэмоциональное напряжение, отсутствие отдыха, семейные и личностные конфликты, инфекционные заболевания, наследственная предрасположенность.

Переутомление - частый фактор развития невроза. «Когда человек берет на себя много задач, через какое-то время он устает. Нервная система не выдерживает: появляются первые панические атаки, потом они повторяются и усиливаются. Человека постоянно беспокоит тревога, могут присоединиться депрессивные мысли», - описала врач.

Также, по словам специалиста, спровоцировать невроз могут стрессовые факторы. «Есть такое понятие, как посттравматическое стрессовое расстройство. Пациент спокойно живёт свою жизнь, и внезапно что-то случается: потеря близкого, болезненный развод или другое психотравмирующее действие. Ситуации бывают разные. Например, травмирующие события из детства (жесткое обращение родителей) тоже могут спровоцировать развитие таких психиатрических проявлений», - рассказала врач.

Развитию невроза может способствовать и генетическая предрасположенность. Если у пациента в семье были больные шизофренией и неврозоподобными состояниями, это повышает риск подобных нарушений.

Какие симптомы должны насторожить?

- Повышенная утомляемость и нарушения сна. Пациент не может спокойно уснуть, не высыпается. Может несколько раз за ночь просыпаться. Становится раздражительным, агрессивным, более эмоциональным.

- Тревожность и панические атаки. Это внезапно возникающий приступ сильного страха или тревоги, когда резко перехватывает дыхание, появляется ком в груди. «Человеку кажется, как будто он умирает. На самом деле в этот момент на пациента ничего не действует, это тревога внутренняя. И с ней нужно бороться», - отметила врач.

- Обострения хронических заболеваний. Со стороны органов пищеварения может иметь место тошнота, снижение аппетита, диарея, запор. Расстройство терморегуляции приводит к периодическим ознобам, гипергидрозу. При неврозе могут возникать дерматологические проблемы.

- Социальная изоляция. Когда пациент становится замкнутым. Его близкие замечают изменения в поведении, зачастую отражая ситуацию фразой «его/ее как подменили».

При этом, как правило, человек не теряет контакта с реальностью и может контролировать свое поведение.

К какому специалисту нужно обращаться?

Для начала можно обратиться к неврологу. «Врач оценивает состояние. Если, например, пациент жалуется на апатию, депрессивные мысли, нарушение памяти и сна, но в целом он социально активный, адекватный, и в образе его жизни ничего не менялось (как работал, так и работает, например), то эти проблемы можно скорректировать», - отметила Юлия Потехина.

Она напомнила о таком сейчас уже устаревшем диагнозе, как вегетососудистая дистония. «Сегодня такой диагноз не ставят. Но есть состояние лабильности нервной системы, когда пациент жалуется на частые перепады настроения, стал плаксив, депрессивен. Невролог может скорректировать это состояние, в том числе - назначить антидепрессанты. Сейчас есть препараты нового поколения с минимальными побочными эффектами», - рассказала врач.

Однако, если невролог видит, что состояние человека относится к психическим расстройствам, то направляет пациента к психиатру. У таких пациентов часто появляется тревога при общении с людьми. «Например, человек говорит о том, что не может находиться в общественном месте. Это не тот случай, когда произошла стрессовая ситуация на работе и просто появилось желание уединиться - к психиатрии это не имеет никакого отношения. Другое дело, когда такое состояние патологическое: пациент замыкается, у него появляются депрессивные мысли. Тогда нужна медикаментозная терапия. Для облегчения таких состояний врач назначает достаточно серьезные препараты», - пояснила Юлия Потехина.

При этом невролог отметила, что многие боятся обращаться за помощью к врачу-психиатру. «Проблема стигматизации в обществе по-прежнему актуальна. Люди тревожатся, что их диагноз станет известен окружающим, что может повлиять на карьеру, отношения или социальный статус», - пояснила она.

Но опасаться не нужно. Согласно закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», информация о факте обращения за помощью и диагнозе составляет врачебную тайну. Врач не имеет права разглашать эти сведения третьим лицам без согласия пациента.

Кроме того, при первичном обращении к психиатру человек не ставится на учёт. При повторном обращении пациентам с невротическими расстройствами, легкими формами депрессии или тревожными состояниями, как правило, назначается, профилактический учет. «Но это не так страшно, хотя определенные ограничения могут быть. Важно помнить о том, что будет полезнее для пациента - ему необходимо получить помощь специалиста»,- заметила она.

Как предотвратить невроз?

Снизить риск возникновения невротических расстройств поможет:

Правильный режим труда и отдыха. «Например, пациент работает, к примеру, с 8 утра до 10 вечера, очень важно давать себе хотя бы выходные передышку», - рассказала Юлия Потехина.

Также важно соблюдать режим дня: ложимся спать в определенное время; ужинаем не позже, чем за два часа до отбоя; не напрягаем мозг перед сном научными изысканиями; отказываемся от просмотров вечером фильмов ужасов и эмоциональных телепрограмм; оборудуем свое спальное место качественным матрасом, красивым постельным бельем и удобной подушкой; хорошо проветриваем помещение и соблюдаем температурный режим не выше 20 градусов; принимаем (при отсутствии противопоказаний) в вечернее время теплую ванну с хвойным экстрактом.

Укрепление социальных связей. «Многие специалисты настоятельно не рекомендуют закрываться в себе и проводить все время дома. Старайтесь больше контактировать с интересными людьми и общаться в кругу близких друзей», - пояснила врач.

Поддержание здорового образа жизни. «Очень важно, правильное питание, минимизация курения и употребления алкоголя, и в целом, активный образ жизни», - сообщила Юлия Потехина.

По словам невролога, полезны физические упражнения и регулярная умеренная нагрузка: «В процессе активности стимулируется нервная система. Можно просто выйти на небольшую пробежку, отжаться от пола или попрыгать на скакалке, записаться в бассейн, на танцы или йогу - в зависимости от того, что приносит удовольствие. В результате можно получить не только красивое тело, но и заряд положительных эмоций».

Своевременная психологическая поддержка. Регулярные консультации с психологом или психотерапевтом помогут научиться справляться с трудными жизненными ситуациями, разрешать внутренние конфликты и развивать навыки управления эмоциями.

Но если нервное напряжение нарастает, не стоит откладывать обращение к специалисту. При отсутствии лечения невроз может привести к затяжному течению, необходимости более длительной и сложной терапии. Важно: не заниматься самодиагностикой и самолечением.

Только квалифицированный специалист может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.

