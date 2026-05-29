На градус выше нормы: стало известно, какая погода ожидается в Псковской области в июне

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в июне составит от +15,2 до +16,4 градуса, месячная сумма осадков прогнозируется от 74 до 85 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

В первой половине июня на погоду в Псковской области большей частью будут влиять антициклоны и поля повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание малооблачной погоды с редкими дождями. Во второй половине месяца активизируют свое влияние циклоны и поля пониженного атмосферного давления. Это обусловит преобладание неустойчивой погоды с частыми осадками.

Температурный фон в первой половине месяца ожидается выше нормы, во второй половине - близким к норме или немного ниже. Среднемесячная температура воздуха будет на 1 градус выше нормы, а месячная сумма осадков - в пределах 90-130% от климатической нормы.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят +20…+25 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +26…+28 градусов.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +17…+22 градусов, с прогревом в отдельные дни в конце месяца до +23…+25 градусов. Преобладающие ночные температуры в течение месяца составят +9…+14 градусов, с понижением в отдельные ночи до +5…+7 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.