Псковский облсовпроф подключился к обеспечению безопасности детей в летних лагерях региона

Псковский областной совет профсоюзов активно включился в работу по обеспечению безопасности детей в весенне‑летний период: заместитель председателя совета Андрей Стегний принял участие в заседании общественного совета при Управлении МВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе Псковского областного совета профсоюзов.

В ходе встречи участники обсудили меры по предупреждению детского дорожно‑транспортного травматизма в весенне‑летний период и организацию безопасности детей в летних оздоровительных лагерях отдыха Псковской области. Кроме того, был утверждён план работы общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2026 года.

Андрей Стегний подчеркнул особую значимость работы профсоюзов в сфере организации детского отдыха и обеспечения безопасности ребят во время каникул.

«Профсоюзы берут на себя и вопросы организации детского отдыха, и вопросы безопасности самих детей во время отдыха. Мы считаем, что это одно из ключевых направлений нашей работы», — прокомментировал итоги заседания Андрей Стегний.