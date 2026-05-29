 
Общество

Псковский облсовпроф подключился к обеспечению безопасности детей в летних лагерях региона

0

Псковский областной совет профсоюзов активно включился в работу по обеспечению безопасности детей в весенне‑летний период: заместитель председателя совета Андрей Стегний принял участие в заседании общественного совета при Управлении МВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе Псковского областного совета профсоюзов.

В ходе встречи участники обсудили меры по предупреждению детского дорожно‑транспортного травматизма в весенне‑летний период и организацию безопасности детей в летних оздоровительных лагерях отдыха Псковской области. Кроме того, был утверждён план работы общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2026 года.

Андрей Стегний подчеркнул особую значимость работы профсоюзов в сфере организации детского отдыха и обеспечения безопасности ребят во время каникул.

«Профсоюзы берут на себя и вопросы организации детского отдыха, и вопросы безопасности самих детей во время отдыха. Мы считаем, что это одно из ключевых направлений нашей работы», — прокомментировал итоги заседания Андрей Стегний.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026