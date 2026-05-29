Осуждённые помогают благоустраивать псковский храм «Старое Вознесение»

Осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ на участке, функционирующем как исправительный центр при ИК‑4 УФСИН России по Псковской области, оказывают волонтёрскую помощь в благоустройстве территории и построек храма «Старое Вознесение» в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе УФСИН России по Псковской области.

Лица, отбывающие наказание, выполнили значительный объём отделочных работ: демонтировали старую штукатурку со стен, облицевали лестницу и уложили новые каменные ступени. Кроме того, осуждённые регулярно убирают храм и прилегающую территорию — расчищают пространство и вывозят мусор.

В мае этого года осуждённые приняли участие в праздничной службе, посвящённой празднику Вознесения Господня. Они помолились вместе с прихожанами, а настоятель храма провёл с ними беседу о смысле и значении праздника, подчеркнув важность духовного воспитания.

Позднее исправительный центр посетил сам настоятель — отец Олег. В ходе встречи он обсудил с осуждёнными вопросы духовно‑нравственного воспитания, ответственности, милосердия и личностного роста. Священнослужитель затронул темы раскаяния и прощения, а также рассказал о профилактике экстремизма и терроризма, отметив, что следование моральным принципам важно в любой жизненной ситуации.