 
Общество

День соседей отпраздновали на улице Загородной в Хотицах, несмотря на плохую погоду

0

День соседей отмечают на улице Загородной в деревне Хотицы Псковского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

«Неприветливая погода накануне не стала поводом для отмены Дня соседей в большом микрорайоне улицы Загородной. По ежегодной традиции, на праздничных площадках собрались все те, кто живут в соседних многоэтажках. Не секрет, что зачастую люди, проживающие в многоквартирных домах, не знают своих соседей. Ежегодные праздники, которые мы проводим на многих территориях, входящих в границы округа, но застроенных МКД, призваны объединять людей, продолжить традиции добрососедства, общения людей, живущих бок о бок и имеющих схожие интересы», - отметила Наталья Федорова.

Она добавила, что администрация округа, Псковский районный центр культуры, объединившись с активными жителями, организовали во дворе небольшой концерт и несколько интерактивных площадок как для детей, так и для взрослых.

 

«Дети с интересом участвовали в творческих и спортивных конкурсах, взаимодействовали с аниматорами, играли с ростовыми куклами. В это время взрослые спокойно общались, обсуждали общие вопросы. Радостно, что несколько часов свободного времени соседи провели вместе – друг с другом и своими близкими. Такие небольшие праздники создают дружелюбную атмосферу и приятное чувство дома», - заключила глава округа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026