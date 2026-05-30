День соседей отпраздновали на улице Загородной в Хотицах, несмотря на плохую погоду

День соседей отмечают на улице Загородной в деревне Хотицы Псковского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

«Неприветливая погода накануне не стала поводом для отмены Дня соседей в большом микрорайоне улицы Загородной. По ежегодной традиции, на праздничных площадках собрались все те, кто живут в соседних многоэтажках. Не секрет, что зачастую люди, проживающие в многоквартирных домах, не знают своих соседей. Ежегодные праздники, которые мы проводим на многих территориях, входящих в границы округа, но застроенных МКД, призваны объединять людей, продолжить традиции добрососедства, общения людей, живущих бок о бок и имеющих схожие интересы», - отметила Наталья Федорова.

Она добавила, что администрация округа, Псковский районный центр культуры, объединившись с активными жителями, организовали во дворе небольшой концерт и несколько интерактивных площадок как для детей, так и для взрослых.

«Дети с интересом участвовали в творческих и спортивных конкурсах, взаимодействовали с аниматорами, играли с ростовыми куклами. В это время взрослые спокойно общались, обсуждали общие вопросы. Радостно, что несколько часов свободного времени соседи провели вместе – друг с другом и своими близкими. Такие небольшие праздники создают дружелюбную атмосферу и приятное чувство дома», - заключила глава округа.