Детсадовцы попробовали потушить «пожар» в Пскове

Интерактив МЧС ко Дню защиты детей «Территория безопасности» состоялся в Пскове 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Для воспитанников детского сада пожарные подготовили эстафету, оказание помощи пострадавшему и другие интерактивные мероприятия.
Сначала у воспитанников спрашивали базовые правила безопасности - как вести себя в лесу, у водоемов и на дорогах. Дети наперебой демонстрировали свои знания.
Затем детей отвели в гараж пожарной части, где показали, как происходит выезд на пожары.
Детям показали и другой автомобиль - пожарную насосную станцию для подачи большого количества воды.
После детям дали возможность примерить пожарную форму и каску, а затем пожарная бригада расправила на улице два рукава. На этом этапе началась эстафета, в которой юные «пожарные» должны были на скорость надеть на себя форму, добежать до пожарного рукава и запустить из него струю воды.
Затем дети переместились в сквер имени 60-летия Октября, где поделились на две команды: одна занималась спасением пострадавшего, а другая проверяла свои знания пожарной безопасности.
1 июня отмечается Международный день защиты детей.