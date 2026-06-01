Детсадовцы попробовали потушить «пожар» в Пскове

Интерактив МЧС ко Дню защиты детей «Территория безопасности» состоялся в Пскове 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Для воспитанников детского сада пожарные подготовили эстафету, оказание помощи пострадавшему и другие интерактивные мероприятия.

Сначала у воспитанников спрашивали базовые правила безопасности - как вести себя в лесу, у водоемов и на дорогах. Дети наперебой демонстрировали свои знания.

«Лучшая защита - это когда вы сами себя защищаете и помогаете взрослым. Мы за вас все волнуемся - ваши мамы, папы и воспитатели», - пояснил начальник отдельного пожарного поста первой пожарно-спасательной части Александр Романюк.

Затем детей отвели в гараж пожарной части, где показали, как происходит выезд на пожары.

«Моя пожарная часть немного другая. Таких машин вы не увидите нигде. В любой части есть пожарная автоцистерна. В нашей одна тонна воды. Ее хватит, чтобы потушить, например, машину», - добавил Александр Романюк.

Детям показали и другой автомобиль - пожарную насосную станцию для подачи большого количества воды.

После детям дали возможность примерить пожарную форму и каску, а затем пожарная бригада расправила на улице два рукава. На этом этапе началась эстафета, в которой юные «пожарные» должны были на скорость надеть на себя форму, добежать до пожарного рукава и запустить из него струю воды.

Затем дети переместились в сквер имени 60-летия Октября, где поделились на две команды: одна занималась спасением пострадавшего, а другая проверяла свои знания пожарной безопасности.

«Я ходил в пожарную часть, и мне понравилось больше, как мы тушили пожар. Мы узнали много всего интересного. Есть пожарный рукав, там кнопку надо держать, и вода льется», - признался воспитанник детского сада №26 Максим.

1 июня отмечается Международный день защиты детей.