Опубликован график приема псковичей депутатами Заксобрания на этой неделе

На этой неделе жители Пскова и области смогут прийти на приём к вице-спикеру Собрания Александру Братчикову, депутатам Ирине Толмачевой и Андрею Козлову, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании региона.

2 июня, во вторник, с 10:00 до 12:00 граждан примет Ирина Толмачева (единый избирательный округ).

3 июня, в среду, с 10:00 до 12:00 прием осуществит Александр Братчиков (округ №3, часть города Пскова - южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей).

4 июня, в четверг, с 10:00 до 12:00 с гражданами пообщается Андрей Козлов (округ №12, Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа).

К парламентариям можно обратиться как лично в общественной приёмной партии «Единая Россия» (Гоголя, 9), так и по телефону: 8 (8112) 66-25-12 (по предварительной записи).