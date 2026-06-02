Елена Припутенко рассказала, как обезопасить дачный участок от клещей и не навредить соседям

Встретить клеща в городском парке — скорее случайность, а вот на собственном дачном участке — закономерность, за которую ответственность несет сам владелец. Как привести в порядок свою территорию без вреда для здоровья, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Решение принимает сам владелец дачи. Есть возможность сделать эту обработку самостоятельно, существует ряд препаратов, которые имеют свидетельство о соответствии и есть в наличии, но я бы лучше обратилась к специалистам, которые занимаются этим», — предупредила Елена Припутенко.

Для тех, кто все же настроен действовать без помощи извне, руководитель ведомства перечислила, на что следует обращать внимание при выборе дезинфицирующего средства.

«Свидетельство о государственной регистрации должны иметь все препараты, которые прошли тест на безопасность и входят в реестр свидетельств о государственной регистрации. Существуют как профессиональные, так и рекомендованные для применения широкими слоями населения. Поэтому при приобретении следует обязательно изучить инструкцию препарата, рекомендации по хранению, по способу разведения, по использованию и периодичности. При этом важно соблюдать меры предосторожности, потому что неправильное использование химии может привести к плачевным последствиям для животных, детей и даже соседей», — подчеркнула специалист.

Елена Припутенко добавила, что обработку рекомендовано проводить в безветренную погоду и вечернее время, избегая дождя.

При выборе санитарной организации следует обратить внимание на наличие лицензии. Ведь еще с 1 марта 2025 года лицензирование стало обязательным для компаний, оказывающих услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Лицензия выдается в случае обращения в Роспотребнадзор или его территориальный орган. Перед этим мы проверяем соответствие обязательным требованиям, проверяем помещения, в которых проводится хранение и подготовка препаратов для использования, отмечаем наличие оборудования и средств индивидуальной защиты. При этом должен быть подготовлен и соответствующий персонал Обязательным требованием с сентября 2025 года стало то, что в составе должен быть специалист с высшим медицинским или биологическим образованием.. И обязательно периодическое повышение квалификации и программа производственного контроля», — подчеркнула гостья студии.

Так, по словам Елены Припутенко, любая компания должна разместить у себя на сайте информацию о наличии такой лицензии. Всего по региону выдано восемь таких.