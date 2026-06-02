18 часов на спасение: что нужно сделать после присасывания клеща, рассказали псковичам

Клещи переносят такие заболевания как клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и лихорадки. Поэтому присасывание паукообразного создает определенные риски для здоровья пострадавшего. Игнорировать ситуацию не нужно. Важно срочно  предпринять определенные действия, рассказала Псковской Ленте Новостей заведующая эпидемиологическим отделом Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семенова.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

По ее словам, клеща следует удалить максимально в короткие сроки от момента обнаружения до присасывания. После 18 часов с момента укуса инфекция может начать передаваться человеку. 

Если же клеща не удалось извлечь самостоятельно, следует обратиться в медицинское учреждение.

«Можно обратиться в медицинское учреждение экстренной профилактики, если человек не привит против клещевого энцефалита или нет каких-либо документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации. Соответственно, он должен получить экстренную профилактику против клещевого энцефалита. Если клещ окажется пораженным боррелией или каким-то другими бактериями, пострадавший должен получить курс антибиотиков для профилактики», - подчеркнула Ирина Семенова.

Обратиться за помощью можно в инфекционную больницу Пскова (улица Майора Доставалова, дом 14) или в филиал Псковской областной инфекционной клинической больницы в городе Великие Луки (Октябрьский проспект, дом 127). Помимо этого, можно обратиться и в районные медицинские учреждения, приемные отделения или травмпункты Пскова и Великих Лук.

