 
Общество

Великолучанам напомнили о возможности сделать укол в больнице без пребывания в стационаре

0

Часто пациенты задают вопрос, где и как можно получить инъекцию, назначенную врачом, если нет необходимости в стационарном лечении, сообщили в Псковской областной клинической больнице и пояснили, что, согласно действующему законодательству, выполнение инъекций по назначению лечащего врача является одной из ключевых задач дневного стационара. Однако, есть структурное подразделение поликлиники №1 филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ, которое создано специально для тех случаев, когда не требуется длительное наблюдение или нужно сделать инъекции. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Дневной стационар — это структурное подразделение поликлиники №1 филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь. Он создан специально для тех случаев, когда заболевания или состояния не требуют круглосуточного наблюдения, но нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, включая инъекции. Таким образом, если лечащий врач выписал вам уколы, в дневном стационаре поликлиники №1 могут их сделать.

Для того, чтобы провести какую-либо процедуру в стационаре, надо получить назначение и направление в дневной стационар от врача, затем обратиться в дневной стационар в назначенную дату, после чего посетить процедуру.

«Не стесняйтесь задавать вопросы своему лечащему врачу или персоналу поликлиники, если у вас возникают сомнения. Мы всегда готовы помочь вам получить необходимую медицинскую помощь!» — комментируют в больнице.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026