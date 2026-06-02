Великолучанам напомнили о возможности сделать укол в больнице без пребывания в стационаре

Дневной стационар — это структурное подразделение поликлиники №1 филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь. Он создан специально для тех случаев, когда заболевания или состояния не требуют круглосуточного наблюдения, но нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, включая инъекции. Таким образом, если лечащий врач выписал вам уколы, в дневном стационаре поликлиники №1 могут их сделать.

Для того, чтобы провести какую-либо процедуру в стационаре, надо получить назначение и направление в дневной стационар от врача, затем обратиться в дневной стационар в назначенную дату, после чего посетить процедуру.