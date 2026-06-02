 
Общество

Украинцам разрешили не предъявлять справку о судимости при подаче на гражданство РФ

0

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому приехавшие в РФ украинцы до 1 января 2028 года смогут не предоставлять документ о судимости при подаче заявления на гражданство, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что до 1 января 2028 года включительно граждане Украины, а также лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины и выехали из Украины в РФ, в том числе через территории третьих государств, при подаче заявления о приеме в гражданство освобождаются от представления документа, который предусмотрен подпунктом "д" пункта 18 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства», - говорится в документе.

Согласно подпункту «д», заявители на гражданство РФ теперь должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор, пишет РИА Новости

