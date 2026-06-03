«Беседка»: «Королевы обнажают душу»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Его для вас проведет директор фестивалей «Мисс и Миссис Псков» и «Мисс и Миссис Великие Луки» Николай Королев. А его гостями станут президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина и «Миссис Россия-2025» Екатерина Семенова.

А разговор пойдет о книге «Королевы обнажают душу», которую написала Алла Маркина. За ее плечами — около 100 конкурсов красоты, сотни женских судеб, десятки побед, слёзы за кулисами, волнение перед выходом на сцену, разочарования, новые старты и моменты, которые меняют жизнь. Ее книга родилась из многолетнего наблюдения за женщинами, которые однажды решились заполнить анкету и стать участницами конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия». Издание включает 30 историй ярких женщин о том, что остаётся за блеском короны — о страхах, мечтах, внутренних победах, переменах и судьбах, которые невозможно увидеть только по красивой фотографии.

Начало программы «Беседка» — в 18.30. Смотрите видеотрансляцию на RuTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».