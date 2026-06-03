На одного самостоятельно проголосовавшего в ФКГС приходится 15 мнений, собранных волонтерами — Дмитрий Яковлев

Проголосовать за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» помогают волонтеры в местах большого скопления людей, рассказал министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». По его словам, на одного самостоятельно проголосовавшего приходится 15 голосов, собранных волонтерами.

Волонтеры работают каждый день до завершения голосования, 12 июня. Чаще всего они сосредоточены в центре города на площадях, в скверах и парках, бывают и на общественных сходках. «Волонтеры всегда там, где больше всего людей», — комментирует Дмитрий Яковлев.

Добровольцы помогают при голосовании по программе ФКГС, на данный момент «на одного самостоятельно проголосовавшего приходится 15 голосов, собранных волонтерами».

Помимо заинтересованности в благоустройстве территорий, для волонтеров есть внутриорганизационная мотивация. «Самые активные волонтеры поощряются денежными призами, это вносит и элемент соревнования», — делится Дмитрий Яковлев.

Проголосовать за объекты благоустройства можно на «Госуслугах» до 12 июня.