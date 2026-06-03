В голосовании ФКГС в Псковской области впервые участвует площадка для выгула собак

В этом году в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 113 территорий, рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Псковской области - начальник отдела развития городской среды Татьяна Яковлева на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Уже шестой год мы принимаем участие в программе, область становится всё благоустроеннее и опрятнее», - отмечает Татьяна Яковлева.

В 2021 году за объекты голосовали больше 40 тысяч людей, потом - более 50 тысяч, сейчас уже примерно 90 тысяч голосующих. «Это говорит о заинтересованности людей, и не надо каждый год по-новой начинать, люди уже знают, что голосовать надо», - комментирует Татьяна Яковлева.

В этом году участвует много территорий с припиской «общественное», но зачастую это спортивные площадки, зоны отдыха. В голосовании стало больше пешеходных зон, зон отдыха у воды, бывших усадебных территорий для отдыха людей, а также впервые появилась площадка для выгула собак. «Даже приятно, что теперь мы занимаемся не только комфортом людей, но и животных», - смеется Татьяна Яковлева.

Задача голосования - привлечь как можно больше людей к общественной жизни для развития территорий. «Если делается для граждан, то и решаться должно с их участием», - резюмирует Татьяна Яковлева.

Проголосовать за объекты благоустройства можно на «Госуслугах» до 12 июня.