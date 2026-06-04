Организатор «Миссис Россия» рассказала, как конкурсы красоты превращаются в систему женской взаимопомощи

Конкурсы красоты превращаются в мощную систему женской взаимопомощи, которая помогает участницам переживать тяжелейшие кризисы, собирать средства на операции и возвращать вкус к жизни после страшных диагнозов. Об этом сообщила президент Фонда «Планета женщин» и директор фестиваля «Миссис Россия и Миссис Москва» Алла Маркина в эфире радио ПЛН FM.

Алла Маркина, которая почти 30 лет организует конкурсы «Мисс Москва» и «Миссис Россия», называет себя «архивариусом женских судеб». Она подчеркнула, что участие в подобных мероприятиях переводит женщину на принципиально новую жизненную платформу. «Заполнив анкету конкурса, она уже переступает на другую платформу жизни. И вот на этой платформе с ней происходят чудесные преображения. Даже те сложные жизненные ситуации, которые подкидывает нам судьба, проживаются проще», — пояснила Алла Маркина.

По её словам, сообщество королев красоты оперативно откликается на беды участниц. Девушки собирают деньги на операции, поддерживают женщин с тяжелобольными детьми и помогают тем, кто переживает развод и потерю смысла жизни.

Особое место в книге «Королева обнажает душу», которую Алла Маркина выпустила в 2025 году, занимает история женщины, которая пострадала от врачебной ошибки. В 35 лет она превратилась в лежачего инвалида, однако не сдалась. Сообщество королев красоты пять лет поддерживало её, помогало летать на лечение в Китай. Сегодня героиня этой истории водит автомобиль и самостоятельно передвигается на костылях.

«В какой-то момент женщина не верит в свою неординарность, находит в себе невероятные комплексы. Когда она надевает красивое платье, примерив невероятный образ, она смотрит на себя и говорит: «Вот это я». Даже одно платье мечты, которое она примерит и подарит себе, становится счастьем. Это новый виток, когда женщине хочется улыбаться и жить», — отметила президент Фонда «Планета женщин».

Действующая «Миссис Россия 2020–2025» Екатерина Семёнова, которая также приняла участие в эфире, обратила внимание на единство участниц. «Все мы из одного теста и абсолютно все сталкиваемся с очень похожими ситуациями испокон веков. Я читала эти истории и воспринимала их очень близко, как будто слушала рассказ подруги где-то на кухне», — поделилась Екатерина Семёнова.

Алла Маркина добавила, что она пишет книгу и проводит литературные чтения, чтобы показать: даже в самой сложной ситуации человек находит силы жить дальше.