 
Общество

«Беседка»: Королевы обнажают душу

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Его для вас проведет директор фестивалей «Мисс и Миссис Псков» и «Мисс и Миссис Великие Луки» Николай Королев. А его гостями станут президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина и «Миссис Россия-2025» Екатерина Семенова. 

А разговор пойдет о книге «Королевы обнажают душу», которую написала Алла Маркина. За ее плечами — около 100 конкурсов красоты, сотни женских судеб, десятки побед, слёзы за кулисами, волнение перед выходом на сцену, разочарования, новые старты и моменты, которые меняют жизнь. Ее книга родилась из многолетнего наблюдения за женщинами, которые однажды решились заполнить анкету и стать участницами конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия».

Издание включает 30 историй ярких женщин о том, что остаётся за блеском короны — о страхах, мечтах, внутренних победах, переменах и судьбах, которые невозможно увидеть только по красивой фотографии.

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