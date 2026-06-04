Профсоюзы СОЦПРОФ: Сокращение срока действия сертификатов на протезы при производственных травмах требует тщательной проработки

Минтруд России предложил сократить вдвое — с 12 до 6 месяцев — срок действия электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации (ТСР), оплату изготовления, ремонта и замены протезов и ортезов для работников, получивших травмы на производстве. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных актов для общественного обсуждения. Профсоюзы СОЦПРОФ внимательно следят за инициативой, признавая ее потенциальную пользу для оперативности помощи, но подчеркивая необходимость защиты прав пострадавших работников, сообщил председатель объединения профсоюзов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

По данным министерства, средний срок использования сертификата составляет всего 46 дней, а 90% из них реализуются в первые пять месяцев. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что абсолютное большинство пострадавших укладываются в четыре месяца. Те же, кто откладывает покупку или изготовление протеза на полгода и более, сталкиваются с ростом цен и увеличением необходимой доплаты. Новый порядок предусматривает возможность перевыпуска сертификата с актуальной суммой. Кроме того, документ ускоряет финансирование: сертификат будет сразу подкрепляться средствами, а не ждать перечисления до десяти дней. Подать заявку на новое средство реабилитации можно будет за 60 дней до истечения срока предыдущего.

«Мы в СОЦПРОФ всегда ставим во главу угла интересы человека труда, особенно тех, кто пострадал на производстве. Сокращение срока действия сертификатов с года до шести месяцев — это шаг, который может ускорить процесс реабилитации и сделать финансирование более адресным и эффективным», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, статистика показывает, что большинство работников оперативно используют эти средства, а затягивание часто приводит к проблемам с ценами и дополнительными расходами.

«Перевыпуск сертификата с актуальной суммой — правильное решение, которое позволит избежать ситуации, когда человек остается без необходимого протеза из-за бюрократических проволочек или инфляции. Однако мы не можем игнорировать риски. Шесть месяцев — это достаточно жесткий срок для людей, которые находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии после травмы», — отметил председатель объединения профсоюзов.

Сергей Вострецов добавил, что процесс восстановления не всегда идет по графику: кому-то требуется дополнительное лечение, кому-то — время на выбор подходящего протеза, особенно высокотехнологичного. По его словам, важно, чтобы перевыпуск сертификата был максимально упрощен, происходил без лишних справок и отказов, а финансирование следовало за ним автоматически.

«Мы настаиваем на том, чтобы Минтруд совместно с профсоюзами и представителями работодателей проработал механизмы контроля и поддержки: создание горячей линии для оперативного решения вопросов, продление срока в исключительных случаях по медицинским показаниям и индексацию сумм сертификатов с учетом реального роста цен на ТСР. Каждый производственный травматизм — это не просто статистика, а сломанная судьба работника и его семьи. Наша задача — обеспечить, чтобы государство выполняло свои обязательства оперативно, качественно и без дополнительных барьеров для пострадавших», — резюмировал лидер профсоюзов.

В СОЦПРОФ подчеркивают, что инициатива Минтруда должна стать частью комплексной программы по снижению производственного травматизма и улучшению системы реабилитации. Профсоюзы продолжат мониторить ситуацию и отстаивать права работников на полноценное восстановление после травм, полученных на рабочих местах.