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Биоимпедансометрия доступна в великолукском филиале областной больницы

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Узнать соотношение мышечной, жировой и костной ткани в своем теле с помощью биоимпедансометрии могут пациенты Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, сообщается в группе лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Видео: ПОКБ

Об исследовании рассказала заведующая Центром здоровья поликлиники №1 города Великие Луки Ирина Громова.

«В нашем центре проводится такое исследование, как биоимпедансометрия. Это неинвазивный способ определить и вычислить процентное соотношение мышечной ткани, жировой ткани, жидкости, костной ткани в организме человека», - пояснила Ирина Громова.

Метод основан на измерении электропроводности тканей разных частей тела человека.

«Для проведения исследования нам нужно присоединить четыре датчика к поверхности тела человека. Два датчика на кистевую поверхность и два на тыл стопы. В программе мы начинаем измерения и записываем результаты. Индекс массы тела у нас есть, нормативы для данного человека и его результат. Всё, что в розовой зоне — значит превышение. В протоколе отображаются тощая масса, скелетно-мышечная, общая жидкость, минеральная часть костной массы и доля жировой массы. По результату этого измерения специалисты Центра здоровья дадут индивидуальные рекомендации по питанию и изменению образа жизни», - добавила Ирина Громова.
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