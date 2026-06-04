Победителей антинаркотического конкурса наградили в псковской библиотеке

Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды «Спасём жизнь вместе» состоялось сегодня, 4 июня, в библиотеке имени Валентина Курбатова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В библиотеке имени Валентина Курбатова выставка проходит уже четвёртый год подряд. В этом году в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области поступило 174 работы для участия.

Победителем в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» стала студентка второго курса Псковского медицинского колледжа Вероника Спиридонова. Призёрами в данной номинации стали студентка второго курса того же медицинского колледжа Мария Селякова, а также студенты второго курса Псковского государственного университета Эльдар Алиев и Егор Понедельченко.

Победителем в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа» стал авторский коллектив инженерно-лингвистической гимназии. Призёром номинации стал творческий коллектив «Алольцы» из Пустошкинской сельской общеобразовательной школы.

Победителем в третьей номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» стал авторский коллектив Псковского филиала университета ФСИН, а призёрами номинации - творческий коллектив средней общеобразовательной школы №3 города Порхова и ученица пятого класса Новоржевской средней школы Асоль Дементьева.



Конкурс приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который ежегодно отмечается 26 июня. Он организован Министерством внутренних дел Российской Федерации.