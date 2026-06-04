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Проректором по административно-хозяйственной работе и безопасности ПсковГУ назначен Иван Долотов

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В структуре ректората Псковского государственного университета произошли изменения. Должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности занял Иван Долотов, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото: ПсковГУ

В 2000 году Иван Долотов окончил Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова, в 2020 году повысил квалификацию и получил второе высшее образование в Мурманском государственном техническом университете. Его профессиональная биография включает опыт работы в структурах с повышенными требованиями к исполнительской дисциплине и безопасности. В ПсковГУ Иван Долотов работает с 2024 года и занимал должность начальника управления комплексной безопасности.

«Для обеспечения хозяйственной деятельности крупного университета важна способность чётко организовать логистику, ресурсосбережение, безопасность и работу всех служб. Опыт Ивана Валерьевича и его техническое образование – это то, что нужно для системного развития административно-хозяйственного блока ПсковГУ», — прокомментировал назначение врио ректора Сергей Николаев.

Дмитрий Матвеев, ранее занимавший пост проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности, переведён на должность проректора по учебной работе. Дмитрий Матвеев является кандидатом юридических наук, его стаж работы составляет почти 40 лет. В ПсковГУ он трудится с 2016 года.

Людмила Алиева, до этого работавшая проректором по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент, продолжит свою научную и преподавательскую деятельность на кафедре отечественной и всеобщей истории ПсковГУ. 

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