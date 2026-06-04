Проректором по административно-хозяйственной работе и безопасности ПсковГУ назначен Иван Долотов

В структуре ректората Псковского государственного университета произошли изменения. Должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности занял Иван Долотов, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.
Фото: ПсковГУ
В 2000 году Иван Долотов окончил Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова, в 2020 году повысил квалификацию и получил второе высшее образование в Мурманском государственном техническом университете. Его профессиональная биография включает опыт работы в структурах с повышенными требованиями к исполнительской дисциплине и безопасности. В ПсковГУ Иван Долотов работает с 2024 года и занимал должность начальника управления комплексной безопасности.
Дмитрий Матвеев, ранее занимавший пост проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности, переведён на должность проректора по учебной работе. Дмитрий Матвеев является кандидатом юридических наук, его стаж работы составляет почти 40 лет. В ПсковГУ он трудится с 2016 года.
Людмила Алиева, до этого работавшая проректором по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент, продолжит свою научную и преподавательскую деятельность на кафедре отечественной и всеобщей истории ПсковГУ.