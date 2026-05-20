Людмила Алиева покинула пост проректора ПсковГУ по учебной работе, данную информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в университете.

Сейчас данную должность будет замещать проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев. «Пока я буду совмещать две должности», - сказал он корреспонденту ПЛН.

По каким причинам Людмила Алиева решила сложить полномочия проректора, Дмитрию Матвееву неизвестно.

Сама же экс-проректор комментировать свой уход отказалась, призвав решать все вопросы через пресс-службу вуза.