Ученый рассказал, в какое время года чаще бывают шаровые молнии

Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России с июня по август - в период гроз и после удара линейной молнии, сообщил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Изображение создано ИИ

«Наибольшее проявление шаровых молний в России происходит в период с июня по август, но, конечно же, бывают и в другие месяцы, но не такие частые. Связано это с тем, что шаровая молния появляется в период гроз, когда линейная молния, рожденная в облаках, ударяет в землю и замыкает расстояние между облаком и землей, а заряд, накопившийся в облаке, переходит в землю, почву, металлические предметы», - рассказал ученый.

Он пояснил, что после удара линейных молний в землю или в разные объекты - деревья, почву, металлические предметы, происходит ряд химических процессов окисления, после которых образуется шаровая молния.

«После удара линейная молния испаряет вещество, и на поверхности испаренного пара или расплава возникает оксидная оболочка, и получается объект, внутри которого находятся кипящий газ или расплав. Также от молнии ему передается электрический заряд, который приводит к тому, что максимальная энергия образованного объекта оказывается равной энергии нескольких взрывчаток», - рассказал Бычков.

Ученый подчеркнул, что таким образом природой создается «трехслойная конструкция» со средним размером порядка 20 сантиметров.

«Так и зарождается данная «трехслойная конструкция», другими словами шаровая молния, состоящая из горячего газа или пара, затем оксидной оболочки толщиной порядка 20 микрон и электрического заряда. Шаровые молнии имеют широкий разброс размеров, варьирующийся от средних значений в 20 сантиметров до максимально известных в 100 метров», - добавил он.

Бычков напомнил, что время жизни этого явления - около 20 секунд, и за это время шаровая молния либо уйдет с потоком воздуха, либо взорвется, либо погаснет, пишет РИА Новости.